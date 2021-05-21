ЛУ осенью планирует частично возобновить очное обучение
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В новом учебном году Латвийский университет (ЛУ) планирует частично возобновить очное обучение, хотя некоторые многочисленные курсы будут по-прежнему учиться удаленно, сообщил ректор университета Индрикис Муйжниекс.

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Глава вуза сообщил, что ЛУ планирует вернуться к порядку, установленному осенью прошлого года - на каждого студента должно быть выделено не менее четырех квадратных метров площади, группы студентов не должны пересекаться, маски обязательны. Кроме того, вместе могут собираться не более 80 студентов, что означает, что процесс обучения на более крупных курсах по-прежнему будет проходить удаленно.

"Мы еще не приняли категорические установки о дальнейшей работе", - сказал Муйжниекс, добавив, что ЛУ не планирует следовать примеру Рижского университета им. Страдиньша и разрешать очное обучение только людям, вакцинированным от Covid-19.

По его словам, ЛУ может так действовать в том случае, если охват вакцинацией в стране достигнет 70%. Летняя эпидемиологическая ситуация также будет иметь значение для принятия решений, поскольку при нынешнем уровне заболеваемости Covid-19 трудно предсказать, что будет осенью.

Муйжниекс добавил, что большая часть профессорско-преподавательского состава ЛУ уже вакцинирована.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Индрикис Муйжниекс Латвийский университет
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