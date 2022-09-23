Лучше кипятить: на следующей неделе в Риге будут хлорировать воду
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С понедельника, 26 сентября, по среду, 28 сентября, во всей Риге будут профилактически дезинфицировать (хлорировать) водопровод, предупреждает Rīgas ūdens.

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Здоровью это не угрожает, но на время дезинфекции водопровода и еще сутки после нее Rīgas ūdens рекомендует пить такую воду кипяченой, а для домашних животных предварительно ее отстаивать. Для бытовых нужд воду можно использовать и без кипячения.

Во время хлорирования вода из-под крана может неприятно пахнуть и иметь привкус хлора, однако его концентрация не превышает допустимые нормы: предприятие постоянно мониторит ситуацию и следит за концентрацией хлора.

Профилактическая дезинфекция водопровода рекомендуется не реже двух раз в год — в том числе по рекомендациям ВОЗ.

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