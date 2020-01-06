Каждый пятый латвийский школьник в возрасте 13-15 лет регулярно курит электронные сигареты, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Вейпы и другие виды "альтернативного курения" на фоне обычных сигарет считаются чуть ли не безвредными. Однако так ли это на самом деле?

Осенью 2019 года в США была зафиксирована вспышка легочных заболеваний и связанных с ними смертей. Курильщики электронных сигарет — в основном, молодые люди в возрасте около 20 лет — обращаются к врачу с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и боли в груди. В описанных в СМИ случаях симптомы ухудшались с каждым днем. У некоторых болезнь сопровождалась повышенной температурой, тошнотой, рвотой или болью в животе.

Согласно информации американского Центра контроля и превенции заболеваний (CDC) на 20 декабря, в США зафиксировано 2507 случаев связанной с курением вейпа легочной недостаточности. 54 человека умерли. Президент Дональд Трамп сначала потребовал ужесточить условия продажи электронных сигарет, но затем засомневался в эффективности запретов. Штат Нью-Йорк временно запретил продажу всех ароматизированных жидкостей для вейпов — купить можно только жидкость с запахом табака или ментола.

Означает ли это, что электронные сигареты смертельно опасны? И если это так, почему в Латвии они до сих пор не под запретом?