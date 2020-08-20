Лудза: журналистку оштрафовали за клевету на прокурора
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Даугавпилсский суд обязал журналистку Ludzas Zeme Аниту Даукште заплатить штраф в размере двух минимальных зарплат (860 евро) за распространение ложных обвинений в адес прокурора Наталья Гром, сообщает LETA.

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В генеральной прокуратуре агентству LETA рассказали, что своими статьями обвиняемая создавала прокурору плохую репутацию. В них содержалась ложная информация. Журналистка обвиняла прокурора в незаконных действиях и в связях с криминальным миром.

Аните Даукште придется заплатить штраф в размере двух минимальных зарплат, компенсировать судебные издержки и оплатить моральный и материальный ущерб. Как сообщили в суде, моральная компенсация составила 6000 евро, материальная — 700 (она связана с тем, что пострадавшей пришлось прибегать к юридической помощи).

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