Лудзенский край селит украинских беженцев в помещениях самоуправления

Лудзенский край разместил беженцев с Украины в помещениях самоуправления. Об этом сообщил председатель Лудзенской краевой думы Эдгар Мекшс.

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В Лудзенском крае есть два пограничных пропускных пункта, поэтому большинство беженцев прибывают в край с российской стороны. Самоуправление размещает беженцев в служебной гостинице, школе-интернате в Карсаве и медицинском центре. Там проживает около 100 человек.

"Предложить арендные квартиры для нас проблема, потому что местные жители тоже ищут возможности снять квартиру", — говорит Мекшс, отмечая, что в квартирах поселились около 30 беженцев из Украины.

"Если посмотреть на модель финансирования, которую утвердило правительство, то получается, что поддержка государства при аренде квартир для беженцев скоро позволит покрывать только коммунальные услуги. Есть несколько мест для расселения, которые согласились снизить цену на услуги, но многие поставщики услуг отказались от сотрудничества", — говорит мэр.