Лукашенко — Кариньшу: "Чтобы лучше говорить на русском, на нашем языке, вы к нам чаще приезжайте"

Латвии важно видеть Беларусь независимой и стабильной. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Ответное слово на переговорах Кариньш начал на русском языке.

Он пошутил по-русски, что понимает его лучше, чем говорит на нем, поэтому вынужден перейти на английский, чтобы "не сказать что-нибудь не так".

"Вы думаете, я на английском лучше вас пойму, чем на русском? — пошутил в ответ Александр Лукашенко. — Чтобы вам лучше говорить на русском, на нашем языке, вы к нам чаще приезжайте".

Кариньш отметил, что Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Беларусью. "Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь", — сказал премьер-министр. Он коснулся вопросов подготовки визита Александра Лукашенко в Латвию, добавив, что в Риге его будут ждать 3 апреля, если эта дата удобна для белорусской стороны.

Премьер-министр добавил, что в Латвии недавно изменились регламенты управления портами, и теперь они полностью подконтрольны правительству. "Мы открыты для бизнеса", — отметил он.

Во время встречи была затронута тематика подготовки к чемпионату мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Минске и Риге. Кришьянис Кариньш заявил, что с латвийской стороны все идет по плану. "Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, — подчеркнул он. — И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске".