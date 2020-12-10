LVC предупреждает об обледенении дорог под Елгавой и на Лиепайском шоссе
Foto: F64

По данным ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC), из-за обледенения в четверг с утра затруднено движение по государственным магистралям и региональным дорогам.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Наиболее сложная ситуация сегодня утром констатирована на Елгавском шоссе (участок от Елгавы до Мейтене) и на Лиепайском шоссе (участок от Каги до перекрестка около Апшупе).

Также затруднено движение и по региональным дорогам в окрестностях Елгавы. Все проблемные участки обрабатываются спецтехникой ГАО Latvijas valsts ceļi. Водителей призывают соблюдать повышенную осторожность.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Новогодние подарки каждому: 50 идей на любой вкус
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс