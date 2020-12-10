LVC предупреждает об обледенении дорог под Елгавой и на Лиепайском шоссе

По данным ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC), из-за обледенения в четверг с утра затруднено движение по государственным магистралям и региональным дорогам.

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Наиболее сложная ситуация сегодня утром констатирована на Елгавском шоссе (участок от Елгавы до Мейтене) и на Лиепайском шоссе (участок от Каги до перекрестка около Апшупе).

Также затруднено движение и по региональным дорогам в окрестностях Елгавы. Все проблемные участки обрабатываются спецтехникой ГАО Latvijas valsts ceļi. Водителей призывают соблюдать повышенную осторожность.