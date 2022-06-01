LVC предупреждает об опасных ямах на Вентспилсском шоссе
Foto: F64

Из-за погодных условий и ливней на Вентспилсском шоссе на участке от Кудры до поворота на Смарде образовываются опасные для движения ямы, сообщили на предприятии Latvijas valsts ceļi.

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Водителей призывают, если есть возможность, не использовать Вентспилсское шоссе и планировать маршрут по Лиепайскому шоссе.

Как сообщалось, на Вентспилсском шоссе от Кудры до поворота на Смарде на пяти участках движение регулируют светофоры или регулировщики. Время на пересекание данного участка - примерно 50 минут. Чтобы объехать ремонтируемый участок, советуют использовать альтернативный маршрут по Лиепайском шоссе или дорогу Елгава-Тукумс.

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