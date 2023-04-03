LVC: в этом году отремонтирует 640 километров автодорог

В этом году планируется отремонтировать 640 километров автодорог, при этом больше всего работ запланировано на дорогах регионального значения. Если говорить о технологических решениях, то чаще всего речь идет об обновлении дорожного покрытия, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Строительный сезон на дорогах Лавии начнется во второй половине апреля. В свою очередь, на объектах, где запланировано обновление покрытия, - в мае.

В этом году работы будут вестись на 111 километрах дорог государственного значения, на 379 километрах дорог регионального значения и на 149 километрах местных автодорог.

Общий объем финансирования в этом году составляет 289 миллионов евро, из которых 221 млн евро — средства госбюджета, а 68 млн евро — софинансирование еврофондов. При этом средства из еврофонда оздоровления будут доступны в этом году и в течение последующих трех лет. Это финансирование будет направлено на строительные работы на дорогах регионального и местного значения.

В этом строительном сезоне работы запланированы на 89 объектах, в 13 случаях - договоры уже заключены, в отношении еще 50 объектов - идет процесс закупки, для примерно 30 объектов закупочная документация в стадии разработки и тендер планируется объявить до конца июня.

Чаще всего планируется использовать технологию обновления асфальтобетонного покрытия — его планируется обновить на 395 километрах автодорог. В LVC указывают, что правильное и долгосрочное содержание дорог означает своевременное обновление покрытия - в течение 6-12 месяцев с момента укладки в зависимости от интенсивности движения и использованной технологии. После этого срока на верхнем слое появляются признаки "усталости". Трещины на поверхности мелкие, их могут констатировать только специалисты. Но если верхний слой не заменить, маленькие трещины становятся больше и через них вода просачивается в нижние слои и сильно портит дорогу. А значит, что следующий ремонт будет намного дороже. На участках дорог, которые построены при финансировании еврофондов, такое периодическое обновление является обязательным требованием.

В этом строительном сезоне планируется завершить строительство нового 17-километрового участка - Кекавской окружной, работы планируется завершить осенью.

В отдельные проекты по повышению безопасности в этом году планируется вложить 7,9 млн евро.

Будут перестроены и оборудованы многие перекрестки и дорожные узлы. В Сталбе перестроят перекресток Валмиерского шоссе (А3) и дороги Цесис-Ливы (Р14), появится тротуар для пешеходов и освещение. Узел Даугавпилсского шоссе (А6), региональной дороги Плявиняс-Мадона-Гулбене (Р37) и местной дороги Апшусала-Вилкукрогс (V772) перестроят в ротационный круг. Перестроить планируется также дорогу Гаркалне-Алаукстс (Р3) и перекресток Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10), в свою очередь, на участке от границы Риги до Гаркалне на Видземском шоссе проведут ряд мероприятий для улучшения безопасности дорожного движения. На пяти участках государственных автодорог планируется начать строительство инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.

В этом году продолжится установка радаров, измеряющих среднюю скорость. Для этих целей в 2021 и 2022 году Совет безопасности дорожного движения получил финансирование в размере 1,1 млн евро. Право заключать договоры в ближайшие три года получила компания Fima Group. Всего выбраны 16 участков - в учет принимались статистика несчастных случаев за последние три года, общая интенсивность движения, количество грузового транспорта и организация движения (запрет на обгоны).