LVC: в Курземе и центральных районах Латвии с утра обледенели дороги

По оперативной информации Latvijas valsts ceļi (LVC), в пятницу утром из-за обледенения существенно затруднено движение по главным дорогам Курземе и центральных районов Латвии.

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На расчистку и обработку дорог направлены 34 единицы спецтехники.

На региональных дорогах сложная ситуация с передвижением сложилась в окрестностях Лиепаи, Риги, Талси и Вентспилса.

LVC напоминает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия,а также соблюдать безопасную дистанцию ​​с впереди идущими автомобилями.