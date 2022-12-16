LVC: в Курземе и центральных районах Латвии с утра обледенели дороги

По оперативной информации Latvijas valsts ceļi (LVC), в пятницу утром из-за обледенения существенно затруднено движение по главным дорогам Курземе и центральных районов Латвии.
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На расчистку и обработку дорог направлены 34 единицы спецтехники.
На региональных дорогах сложная ситуация с передвижением сложилась в окрестностях Лиепаи, Риги, Талси и Вентспилса.
LVC напоминает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия,а также соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущими автомобилями.
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