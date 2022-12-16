LVC: в Курземе и центральных районах Латвии с утра обледенели дороги
Foto: EPA/LETA

По оперативной информации Latvijas valsts ceļi (LVC), в пятницу утром из-за обледенения существенно затруднено движение по главным дорогам Курземе и центральных районов Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На расчистку и обработку дорог направлены 34 единицы спецтехники.

На региональных дорогах сложная ситуация с передвижением сложилась в окрестностях Лиепаи, Риги, Талси и Вентспилса.

LVC напоминает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия,а также соблюдать безопасную дистанцию ​​с впереди идущими автомобилями.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные