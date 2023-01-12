LVC: в Видземе и Латгале обледенели дороги

В четверг утром в центральной части Видземе и местами в Латгале обледенели дороги, сообщают Latvijas valsts ceļi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Из-за обледенения затруднено движение по главным и региональным дорогам. Их обрабатывают противоскользящими материалами. На дороги выведены 70 единиц снегоуборочной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Затруднено движение по дорогам регионального значения в окрестностях Айзкраукле, Балви, Бауски, Цесиса, Лимбажи, Лудзы, Прейли, Риги, Валки и Валмиеры.

Водителей призывают выбирать соответствующую погодным условиям скорость движения и соблюдать дистанцию.