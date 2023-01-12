LVC: в Видземе и Латгале обледенели дороги
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В четверг утром в центральной части Видземе и местами в Латгале обледенели дороги, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Из-за обледенения затруднено движение по главным и региональным дорогам. Их обрабатывают противоскользящими материалами. На дороги выведены 70 единиц снегоуборочной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Затруднено движение по дорогам регионального значения в окрестностях Айзкраукле, Балви, Бауски, Цесиса, Лимбажи, Лудзы, Прейли, Риги, Валки и Валмиеры.

Водителей призывают выбирать соответствующую погодным условиям скорость движения и соблюдать дистанцию.

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