LVC: в Земгале, Видземе и ряде районов Курземе затруднено движение по дорогам

Из-за снега и обледенения утром 9 января затруднено движение по главным дорогам Земгале, Видземе и ряде районов Курземе. Об этом свидетельствует оперативная информация VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).
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На дороги выведено 97 единиц снегоуборочной техники.
На региональных дорогах к данному часу затруднено движение по дорогам в окрестностях Бауски, Цесиса, Добеде, Лиепаи, Лимбажи, Орге, Риги, Талси, Тукумса и Вентспилса.
Водителей призывают соблюдать максимальную осторожность на дорогах.
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