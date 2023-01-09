LVC: в Земгале, Видземе и ряде районов Курземе затруднено движение по дорогам
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Из-за снега и обледенения утром 9 января затруднено движение по главным дорогам Земгале, Видземе и ряде районов Курземе. Об этом свидетельствует оперативная информация VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).

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На дороги выведено 97 единиц снегоуборочной техники.

На региональных дорогах к данному часу затруднено движение по дорогам в окрестностях Бауски, Цесиса, Добеде, Лиепаи, Лимбажи, Орге, Риги, Талси, Тукумса и Вентспилса.

Водителей призывают соблюдать максимальную осторожность на дорогах.

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