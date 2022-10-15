LVM закупит в этом году 52 новых дрона

AS Latvijas valsts meži (LVM) все активнее использует для выполнения повседневных работ дроны, свидетельствует опубликованная предприятием информация. К уже имеющимся 80 летательным аппаратам, в этом году планируется закупить еще 52. Удостоверение на управление дронами имеют 300 сотрудников компании.

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На покупку новых дронов потрачено неполных 200 тысяч евро. В свою очередь, обучение сотрудники компании проходят бесплатно на портале Агентства гражданской авиации.

На данный момент LVM использует дроны для мониторинга крупных гнезд, для сбора инвентаризационных данных, планирования работ в лесном хозяйстве и других работ. Также дроны очень помогают в случае разрушений, нанесенных пожарами и бурями.

Одновременно дроны все чаще применяют сотрудники Управления недвижимости LVM. С помощью беспилотных летательных аппаратов обследуют арендуемые площади с целью проверить, выполняет ли арендатор свои обязанности согласно договору, а также получают другую важную информацию о конкретном участке или лесной дороге.

"Беспилотные летательные аппараты помогают выполнять как повседневные работы, так и осуществлять контроль. Они позволяют визуально достичь тех объектов, для приближения к которым до сих пор нужно было преодолевать физические преграды", - поясняет руководитель Управления недвижимостью LVM Валдис Калнс.