Людей, приезжающих в Латвию для работы, обяжут сдавать два теста на Covid-19

Для уменьшения риска распространения Covid-19 с 1 августа все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с высокой заболеваемостью, в том числе работники культуры, должны будут обязательно сдавать два анализа на Covid-19 с интервалом 5-7 дней, предусматривают принятые правительством поправки к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

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До получения отрицательного результата анализа лицо должно находиться в самоизоляции.

В настоящий момент для деятелей культуры, прибывающих из опасных стран, требование самоизоляции отменено.

В период с 22 июня по сегодняшний день 28% случаев Covid-19 в Латвии были привозными.

Государство будет оплачивать анализы в том случае, если за работника платятся налоги, в остальных случаях затраты будет покрывать сам человек или пригласивший артиста организатор мероприятия.