Люди смогут сами приезжать в центр инфектологии и сдавать анализы на Covid-19

В дальнейшем люди смогут сами приезжать в Латвийский инфектологический центр, чтобы сдать анализы на Covid-19, сообщила после чрезвычайного заседания правительства в четверг министр здравоохранения Илзе Винькеле. Одновременно ведутся переговоры с частными лабораториями, и планируется, что в ближайшее время анализы можно будет сдать и там, а оплатит их государство.

Это будет относиться к людям, которые вернулись из стран "красного" списка, охваченных Covid-19, если у них появились симптомы заболевания.

Для сдачи анализа нужно будет предварительно записаться по телефону, а затем дома, в условиях карантина, ждать результатов, сообщила Винькеле.

Министр подчеркнула, что эти меры позволят "быстрее и эффективнее тестировать людей".

"Вирус можно остановить, если только в этом будет участвовать все общество, поэтому призываю вас пересмотреть свои повседневные привычки", — сказала министр, призывая латвийцев чаще мыть руки, не здороваться за руку, соблюдать дистанцию в магазинах, не ходить в магазины в часы пик, не ходить по магазинам в качестве отдыха в выходные дни.

Как сообщалось, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.