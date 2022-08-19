"Люди звонят в панике". Журналист — о запрете на выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси

МВД готовит поправки к закону об иммиграции, которые существенно повлияют на жизнь граждан Беларуси и России с временными ВНЖ в Латвии. Речь в том числе идет и о владельцах недвижимости. Новые поправки могут негативно отразиться на рынке недвижимости, заявил в передаче Rus.LSM.lv "ТЧК" главный редактор журнала "Квадратный метр" Роман Голубев.

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"Я в течение десяти лет ездил на выставки недвижимости и в России, и в Украине, и в Казахстане, где представлял наш журнал и рассказывал, что у нас в Латвии есть такой продукт, как ВНЖ [для инвесторов в сфере недвижимости]", — рассказал Голубев.

По словам журналиста, теперь ему звонят знакомые россияне и интересуются: "Ну что, пора сбрасывать?" Другие же звонят с другим вопросом: "Наверное, надо теперь ждать, не покупать сейчас, скоро цены упадут?"

"Сейчас люди пребывают в шоке, все они в страхе, в панике, каждый день мне поступают звонки — они пытаются понять: запретят или нет, или уже запретили? Люди в неопределенности", — рассказал Голубев.

По оценке Голубева, приписывать всех получателей ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость к сторонникам кремлевского режима было бы опрометчиво. "Из того, что я вижу — это в основном представители интеллигенции. И успешные бизнесмены. Люди, покупая в последние пять лет, приходили с четким пониманием того, что их что-то не устраивает в России, и они хотят перебраться сюда. У меня есть две яркие жизненных истории. Один до войны купил недвижимость, ВНЖ получить не успел.

Второй продал в Волгоградской области дом-магазин-бизнес, у него был здесь один объект, он платит налоги, сдавая его в аренду, и он целенаправленно собирался сюда переезжать. Началась война. При этом он вывез свою семью — они не поддерживают "спецоперацию" РФ в Украине — в Турцию, они там ждали решения нашего УДГМ, в начале апреля пришло решение: мы вам присвоили персональный код, в решении сказано, что вы в течение трех месяцев можете реализовать его и получить карточку, но получить ее вы можете только в Латвии. А Латвия уже перестала выдавать визы!

Он обращался в посольства Латвии в России, в Турции, пытался в греческом диппредставительстве Латвии — там успел получить, уже летел сюда, пока летел — ему в мае пришло решение: извините, мы аннулируем. И таких историй много", — отметил Голубов.

По мнению Голобова, шумиха вокруг ВНЖ связана с предстоящими выборами в Сейм. "Я за последние десять лет привык уже: как приближаются выборы — эта тема у нас поднимается просто обязательно! На ней очень хорошо делать пиар, показывая, как мы боремся за латышскую Латвию. Для меня это сейчас был больше политический момент — латышским партиям надо бороться за электорат", — считает Голубов.

Как уже сообщалось ранее, Кабинет министров 16 августа принял решение, что временные виды на жительство в Латвии гражданам России будут продлеваться лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство они смогут получить только после сдачи экзамена по госязыку. Латвия перестала выдавать визы и временные виды на жительство гражданам Российской федерации (за некоторыми исключениями) уже ранее, после полномасштабного нападения РФ в Украину. Теперь же коалиция решила, что следует ужесточить иммиграционный закон и в отношении граждан РФ, которые уже живут в Латвии.