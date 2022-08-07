Людям с инвалидностью транспортное пособие будет повышено до 105 евро

В связи со значительным повышением цен на топливо размер транспортного пособия для инвалидов, испытывающих трудности с передвижением, планируется увеличить до 105 евро, предусматривает проект правил, подготовленный Министерством благосостояния.

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Целью транспортного пособия является оказание дополнительной материальной поддержки лицам с ограниченными возможностями, имеющим тяжелые нарушения походки и движений, существенно влияющие на подвижность человека, а нередко и на передвижение в общественном транспорте. В первую очередь транспортное пособие обеспечивает дополнительную финансовую поддержку для того, чтобы лица с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата могли пользоваться не только общественным, но и личным транспортом.

В настоящее время размер транспортного пособия за каждое полное полугодие составляет 79 евро.

Планируется, что новый размер пособия начнет надбавки может действовать с 1 января 2023 года.

По данным Информационной системы благосостояния, по состоянию на апрель 2022 года медицинская комиссия выдала заключения на получение транспортных пособий 35 017 инвалидам.