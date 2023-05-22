Люки на дорогах Риги раздражают водителей: решение есть, но оно дорогое

На проезжей части улицы Дзелзавас в Риге на протяжении нескольких сотен метров расположено 40 люков коммуникационных колодцев. В то время как водителям приходится маневрировать между ними, как на полосе препятствий, в Департаменте сообщения Рижской думы (РД) поясняют, что такие люки посреди проезжей части являются историческим наследием, которое нельзя переместить, пишет rus.lsm.lv.

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Как пояснил директор Департамента сообщения РД Янис Вайводс, каждая инженерная коммуникация имеет свою охранную зону, а сближение между коммуникациями допускается в исключительных случаях. "Приходится руководствоваться нормой, и в тех случаях, когда это возможно, мы разделяем эти коммуникации уже на этапе проектирования, но часто приходится помнить, что в Риге этих коммуникаций много, и есть защитные полосы, а это, например, 2 метра между двумя коммуникациями. Соответственно просто физически больше негде поставить этот люк", — пояснил Вайводс, добавив, что люк находится не над самой коммуникационной трубой, а над смотровой площадкой, переместить которую было бы чрезвычайно дорого.

В Департаменте сообщения РД пояснили, что коммуникации посреди проезжей части — это историческое наследие, и переместить его невозможно. Правда, решением могло бы стать создание коммуникационных туннелей.

"Город в настоящее время ведет переговоры с министерствами о соответствующем постановлении, чтобы сделать такую ​​возможность доступной, — сказал Вайводс. —Существенной выгодой от таких туннелей, безусловно, будет также то, что при проведении ремонтных работ не будет необходимости многократно снимать дорожное покрытие, потому что эти коммуникации можно будет отремонтировать из тоннеля".

Вайводс также указал, что при строительстве новых улиц уже пытаются спроектировать люки таким образом, чтобы эти коммуникации находились за пределами проезжей части.