Мадонскую больницу обязали открыть "ковидное" отделение. Медучреждение не может выполнить приказ

Государственная оперативная медицинская комиссия постановила, что в Мадонской больнице 20 октября должен быть начат прием больных Covid-19. Необходимо обеспечить 17 койкомест, но руководство больницы указало, что оно не может этого сделать, сообщает агентство LETA со ссылкой на ReTV.

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"Наша больница была построена в 1990-х годах. Мы не можем обеспечить безопасный поток как для пациентов, так и для врачей. Возникла еще одна проблема — вышел из строя один лифт. И экстренная, и амбулаторная помощь находятся под угрозой, потому что мы просто невозможно разделить потоки пациентов", — заявила в интервью журналистам председатель правления больницы Лига Штерна.

Больница не свободна от коронавируса: бывают случаи, когда анализ показывает положительный результат только после повторного тестирования.

"Мы уже столкнулись с пациентом с Covid-19, которого нам нужно изолировать, обеспечить ему отдельную палату и подойти к нему как к больному коронавирусом, несмотря на то, что его основная болезнь другая. Болеет также и персонал", — указала член правления госпиталя, медицинский директор Астрида Свилане.

Больница снабжена кислородными розетками в палатах и ​​аппаратами ИВЛ, но вызывает беспокойство тот факт, что по мере увеличения количества госпитализированных с тяжелым течением заболевания этого может оказаться недостаточно, и тогда начнется сортировка пациентов.

"Сортировка — очень сложная вещь, это вопрос совести и морали. Трудно сказать, в обстоятельствах войны, это одно. Но поскольку мы сейчас живем в мирное время, такая сортировка очень сложная", — заявила Свилане.

Наибольшее возмущение у руководства больницы вызвал тот факт, что было достигнуто соглашение с Национальной службой здравоохранения и Министерством здравоохранения о приеме в Мадонскую больницу только пациентов терапевтического профиля, в том числе и из близлежащих регионов. Поддержка была бы оказана таким образом, поскольку создать "ковидное" отделение в больнице невозможно.

"15 октября, был четверг, в середине дня состоялось заседание Государственной оперативной медицинской комиссии (ВОМК). Вечером мы прочитали о решении комиссии в прессе. А сами больницы получили этот протокол лишь поздно вечером в пятницу. То есть, когда в больницах не было ни администрации, никого. Однако мы бы хотели, чтобы решения комиссии поступали к нам вовремя, а не после информирования прессы. Решение было принято, но с нами не поговорили", — рассказала Штерна.

В настоящее время Мадонская больница написала повторное письмо с просьбой дать оценку ситуации, препятствующей безопасному лечению пациентов с Covid-19.