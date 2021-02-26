Магазин продал "запрещенный" во время ЧС удлинитель и будет оштрафован

Магазин Baltic Data в Саласпилсе в начале февраля продал клиенту удлинитель, который не входит в список разрешенных во время ЧС товаров. Начато административное дело, предприятие могут оштрафовать на сумму до 5000 евро.

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Полиция проводила проверку соблюдения коронавирусных ограничений в местах торговли. Как порталу Delfi рассказали в полиции, проверяющий обнаружил следующую ситуацию: сначала клиент вместе с продавцом в магазине рассматривал товары и выбрал тот, который он хотел купить. Затем продавец попросил клиента выйти из магазина и заказать товар по телефону, а потом прийти в магазин и забрать его. Фиксируя нарушение, полицейский подошел к покупателю и показал удостоверение. Покупатель отказался давать объяснения, а продавцу пришлось давать объяснения в прибывшим сотрудникам Саласпилсского участка полиции.

6 февраля был начат административный процесс в соответствии со статьей 21 Закона о чрезвычайной ситуации и исключительном положении. За нарушение установленных ограничений физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от двух до 400 единиц денежного штрафа, а юридическое лицо — от 28 до 1000 единиц денежного штрафа (единица денежного штрафа — 5 евро).

Фото документа, в котором полиция просит дать объяснения о покупке запрещенной во время ЧС вещи, активно обсуждалось в социальной сети Twitter в четверг вечером.

За нарушение режима ЧС с 9 ноября по 26 февраля начато уже 20 743 административных процесса.