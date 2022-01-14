Магазинам запретят искусственно уменьшать площадь, чтобы работать в "красном" режиме

Планируется ввести технические ограничения, которые не позволят торговым местам искусственно уменьшать площадь до менее чем 1500 квадратных метров, позволяющих работать в "красном", впуская и невакцинированных покупателей. Эти ограничения будут внесены в решение об объявлении чрезвычайной ситуации, решила Группа оперативного управления.

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Уточнения еще только подготовят Министерство экономики совместно с Государственной полицией, чтобы избежать широкой интерпретации нового регулирования.

Как уже сообщалось, многие магазины, которые до сих пор работали в "зеленом" режиме, впуская только обладателей сертификата Covid-19 перешли в "красный" режим работы — то есть, стали доступными и для непривитых покупателей. Эти магазины фактически искусственно сократили общую торговую площадь, отделив часть помещения полками. Те же магазины, у которых площадь менее 1500 квадратных метров, могут торговать в "красном" режиме.

Министерство экономики считает публично доступной площадью магазина, к которому относятся ограничения, торговый зал, в котором организован процесс торговли и обслуживания посетителей, вне зависимости от размещенного там оборудования и полок. Однако вспомогательные помещения, склады, административные помещения, в которых не находятся посетители и не оказываются услуги, к торговой площади не относятся.

На этой неделе SIA Maxima Latvija признало, что приспособило восемь своих крупных магазинов для работы в "красном" режиме.