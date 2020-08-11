Магазины сами смогут раздавать продукты с истекшим сроком годности, не обращаясь в благотворительные организации

Во вторник, 11 августа, правительство одобрило предложенный Министерством земледелия новый порядок раздачи сухих и расфасованных продуктов, у которых истек срок годности с маркировкой "рекомендовано до". Теперь их можно будет раздавать прямо в магазине без посредничества благотворительных организаций.

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По мнению Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), которая находится под ведомством Минземледелия, в результате введения поправок сократится цепь поставки и будет проще отследить продукт. К тому же у магазинов и продовольственных предприятий есть необходимые условия для хранения продуктов.

Ранее продукты с истекшим сроком годности магазины и производители могут отдавать только благотворительным организациям, которые дальше отдают их нуждающимся. За первый месяц таких правил продуктовый банк Paēdušai Latvijai заключил только один договор — с магазинами Maxima. Остальные сети пока не проявили особого интереса к такой возможности.

"Продукты, которые мы получаем в рижских Maxima мы раздаем только в Риге. Мы не станем их везти в регионы. Поэтому было бы желательно заключить договоры между благотворительными организациями и магазинами в других местах Латвии", — сказала тогда руководитель Paēdušai Latvijai Агита Краукле.

По наблюдениям организации, есть два вида типичных получателей продуктовых пожертвований. Один вид — одинокие матери с двумя детьми, проживающие в селах и для которых единственным доходом являются алименты. Второй вид — пожилые люди, которые большую часть своей пенсии тратят на лечение и медикаменты.