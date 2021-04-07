Магазины возобновили работу, 12-классники смогут вернуться в школы. Главное о Covid-19 на 7 апреля

С 7 апреля в Латвии отменен режим чрезвычайной ситуации. При этом почти все ограничения из-за Covid-19 по-прежнему остаются в силе. Некоторые послабления произошли в сферах торговли и образования. Все магазины вне торговых центров площадью более 7000 кв. м. возобновили работу, а ученики 12-х классов по всей стране дважды в неделю теперь смогут заниматься очно. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 7 апреля.

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Цифры. Во вторник, 6 апреля, в Латвии выявлены 643 новых случая Covid-19, 9 человек скончались. За сутки было сделано 23 143 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,8%. В целом в Латвии Covid-19 заболели 105 176 человек.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 1116 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек. В Эстонии за последние сутки заболели 984 человека, 13 человек с коронавирусом скончались.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заболели 132,5 млн чловек, умерли более 2,8 млн. Самая тревожная эпидемиологическая ситуация в мире наблюдается сейчас в Бразилии, где за последние сутки умерло более 4 тыс. человек. Это рекордное число за все время пандемии.

Темпы вакцинации. По данным Национальной службы здравоохранения, первую вакцину против Covid-19 на данный момент получили 129 128 жителей Латвии, обе — 25 142 человека. Накануне, 6 апреля, от Covid-19 были привиты 3652 человека: 3444 человека получили первую вакцину, 208 — вторую. Несмотря на открытие центров массовой вакцинации, темп вакцинации на прошлой неделе был на 8% ниже, чем неделей ранее. На прошлой неделе было израсходовано 21 917 доз вакцин, на позапрошлой — 23 967.

Тревожная статистика. На прошлой неделе количество случаев Covid-19 снизилось на 9,9%, но количество госпитализированных пациентов остается неизменным в течение нескольких недель, что является поводом для беспокойства, заявил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Он отметил, что ситуация со стационарными больными не так оптимистична, как статистика заболеваемости. Эпидемиолог также подчеркнул, что увеличилось количество инфицированных в возрастных группах от 20 до 29 лет и старше 80 лет.

Завозные случаи из Египта. За прошедшие три недели чаще всего Covid-19 в Латвию завозили люди, прибывшие из Германии, Швеции и Украины. В топе стран появился и Египет. Всего за три недели в Латвию были завезены 75 случаев Covid-19.

ЧС отменена, ограничения в силе. С 7 апреля, после окончания чрезвычайной ситуации, по-прежнему остаются в силе почти все ограничения из-за Covid-19. Частные мероприятия и собрания по-прежнему запрещены, а встречи на свежем воздухе разрешены группами до 10 человек и в рамках двух семей. Разрешены также шествия и пикеты с участием не более 10 человек. Подробнее об этом — здесь.

Образование. С 7 апреля ученики 12-х классов по всей стране дважды в неделю смогут заниматься очно, остальным классам возможность заниматься очно дана только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях. Очное обучение 12-классников по всей стране можно будет организовывать не чаще двух раз в неделю, занятия должны проводиться по тем предметам, по которым учащиеся будут сдавать централизованные экзамены.

Магазины. С 7 апреля возобновили работу все магазины вне торговых центров площадью более 7000 кв. м. Работать смогут и магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 кв. м. Также можно организовывать уличную торговлю. При торговле на улице и на рынках должны соблюдаться физическая дистанция и контролироваться потоки посетителей и работников.

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