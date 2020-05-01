Майские праздники: как будут работать аптеки, почта и магазины

В условиях объявленной в стране чрезвычайной ситуации из-за пандемии Covid-19 магазины, торговые центры и предприятия, оказывающие услуги, внесли коррективы в свой график работы.

Alfa

В торговом центре Alfa аптеки Benu Aptieka и Mēness aptieka будут работать с 10.00 до 20.00, магазин Drogas 1-го и 4-го мая будет открыт с 10.00 до 20.00, а 2-го и 3-го мая — с 10.00 до 21.00. В пятницу Narvesen будет работать с 10.00 до 19.00, в субботу — с 11.00 до 19.00, а в воскресенье и понедельник закрыт. Магазин Rimi будет работать все четыре дня с 8.00 до 23.00.

Origo

Магазин Rimi с 1-го по 4-ое мая будет открыт с 8.00 до 22.00, магазин Drogas 1-го, 2-го и 4-го мая — с 9.00 до 21.00, а 3-го мая — с 11.00 до 19.00. Магазин Lage Gastronomija в пятницу и понедельник будет закрыт, а в субботу и воскресенье будет работать с 10.00 до 19.00. Будут работать Mēness aptieka, Laima, Narvesen, Sala. Более подробно ЗДЕСЬ.

Mols

Rimi Hypermarket 1-го, 2-го и 4-го мая будет работать с 9.00 до 22.00, а 3-го мая — с 9.00 до 21.00. Mēness aptieka все четыре дня будет открыта с 10.00 до 19.00, а Drogas — с 10.00 до 21.00. Более подробно ЗДЕСЬ.

Spice и Spice Home

Время работы с 1-го мая по 4-ое мая будет такими же, как и в выходные дни — с 11.00 до 20.00, часы работы Rimi с 8.00 до 23.00. Benu aptieka 1-го и 4-го мая будет открыта с 9.00 до 22.00, а 2-го и 3-го мая — с 9.00 до 20.00. Apotheka в пятницу откроется в 8.30 и будет работать до 22.00, в субботу — с 10.00 до 22.00, в воскресенье и понедельник — с 10.00 до 20.00. Магазин Drogas все четыре дня будет работать с 11.00 до 20.00, Narvesen c 10.00 до 18.00. Больше информации ЗДЕСЬ.

Domina Shopping

Торговый центр будет работать как в выходные дни. Магазин Jysk, аптеки Apotheka и Euroaptieka, Maxima XXX и Dino Zoo будут открыты с 11.00 до 20.00. Полный список магазинов можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Stockmann

Delikatese, Mēness aptieka 1-го и 2-го мая будут работать с 10.00 до 19.00, а 3-го и 4-го мая — с 11.00 до 19.00. Отдел косметики и аксессуаров, 2-4 этажи будут закрыты.

Riga Plaza

Apotheka будет работать с 10.00 до 20.00, магазин Jānis Sauka — с 10.00 до 20.00, Maxima — с 10.00 до 20.00, Lage Gastronomija — с 11.00 до 20.00, Pet City — с 12.00 до 20.00, Biotēka 1-го и 2-го мая с 12.00 — 19.00, а 3-го и 4-го мая будет закрыта. Магазин Drogas будет работать с 12.00 до 20.00, Vizionette с 1-го по 3-е мая — с 12.00 до 20.00, 4-го мая будет закрыт, оптика Fielmann с 1-го по 3-ое мая будет работать с 12.00 до 20.00, а 4-го мая будет закрыта. Больше информации ЗДЕСЬ.

Akropole

Магазин Maxima XXX все майские выходные будет работать без изменений — с 8.00 до 22.00, магазины Dino Zoo и Pet City будут открыты с 11.00 до 21.00, магазин Drogas — c 11.00 до 19.00. Лаборатория E. Gulbja labaratorija все четыре дня будет закрыта. Больше информации ЗДЕСЬ.

Galleria Riga

Rimi 1-го мая работает с 8.00 до 22.00, 2-го мая — с 9.00 до 22.00, 3-го мая — 10.00 до 21.00, 4-го мая — с 8.00 до 22.00. Gastronomija Lage будет открыта с 10.00 до 20.00. Narvesen 1-го мая будет работать с 10.00 до 18.00, 2-го мая — 9.00 до 20.00, а 3-го и 4-го мая — с 10.00 до 18.00. Больше информации ЗДЕСЬ.

IKEA

На длинных майских выходных магазин IKEA продолжит работать в обычном режиме: I-VII 10:00-21:00.

Рижский центральный рынок

Открытая и закрытая территория Рижского центрального рынка 1-го и 4-го мая будет работать с 7.00 до 17.00, 3-го мая — с 7.00 до 18.00. Такое же время установлено для мясного, рыбного, гастрономического и овощного павильонов. Крестьянский рынок (ул.Гайзиня, ул. Спикеру, ул. Пуполу) с 30 апреля по 31 мая работает так: торговые места со складами — с 00.00 до 24.00, ночной цветочный рынок — с 19.00 до 7.00, торговля с автотранспорта — с 17.00 до 7.00. Больше информации ЗДЕСЬ.

Latvijas pasts

С 1-го по 4-ое мая отделения Latvijas Pasts будут закрыты, для получения посылок просят использовать пакоматы LP на всей территории Латвии. Информация о сети пакоматов доступна ЗДЕСЬ.

CSDD

1-го мая будут работать те станции техосмотра, для которых суббота — рабочий день. Рабочий день на один час короче. 2-го мая будут работать те станции ТО, для которых суббота рабочий день, 3-го мая будет работать станция ТО по адресу улица Антенас 2, Рига. В понедельник, 4-го мая, все станции ТО будут закрыты. Центры обслуживания клиентов на майские праздники будут закрыты. Больше информации ЗДЕСЬ.

Rīgas Satiksme

В праздничные дни, 1-го и 4-го мая автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по графику выходных дней. Пассажиров, которые приобрели билеты на рабочие дни, просят иметь в виду, что 1-го и 4-го мая билеты для проезда в рабочие дни не будут действительны для проезда в общественном транспорте.

Рижскими муниципальными платными автостоянками, обслуживаемыми Rīgas satiksme, 1-го и 4-го мая можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной стоянки по адресу улица Кришьяна Валдемара 5a, у Дома конгрессов — там за стоянку автомобиля нужно будет платить по действующим тарифам.

В период с 1-го мая по 30-е сентября работает платная автостоянка в Вецаки (зона V). Плата составляет 2 евро за весь день. В пятницу, 1-го мая, и в понедельник, 4-го мая, ею можно будет пользоваться бесплатно.

В пятницу, 1-го мая, и в понедельник, 4-го мая, центр обслуживания клиентов RS по адресу улица Спикеру 1 будет закрыт. В свою очередь 2-го мая и 3-го мая центр будет работать с 10:00 до 16:00.