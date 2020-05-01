Майские праздники: как будут работать врачи и пункты сдачи анализов на Covid-19

С выходных, с 1 по 4 мая, для получения медицинской помощи нужно предварительно связаться с медучреждением по телефону. Без записи к врачу отправляться нельзя, подчеркивает Национальная служба здоровья. Кроме того, не будет работать большая часть пунктов сдачи анализов на Covid-19. Изменится и время работы телефонных операторов, которые записывают на анализ.

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Совет врача можно получить по телефону — позвонив по круглосуточному номеру 66016001. По этому же номеру следует звонить, если есть сомнения, нужна ли помощь срочно или можно подождать до конца выходных.

В Риге и крупных городах будут работать дежурные врачи, список мест, где они принимают, можно посмотреть здесь. О приеме нужно договориться по телефону и прийти ровно в назначенное время, чтобы не создавать очередь в коридоре. Людям младше 65 лет визит будет стоит 2 евро, старше 65 — 1 евро. Дети до 18 лет, инвалиды первой группы, малообеспеченные и политрепрессированные за визит платить не должны.

При угрозе для жизни следует звонить 113. Будут также работать пункты срочной медицинской помощи, куда можно обратиться при обострении хронических заболеваний, травме или ожоге.

В праздничные дни пункты приема анализов на Covid 19 в регионах работать не будут, а в Риге будет работать только пункт на улице Эйзенштейна, 16 — с 9:00 до 15:00.

Анализы можно сдать в лабораториях — 2 и 3 мая с 9:00 до 13:00 будут работать филиалы Центральной лаборатории в Риге, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Валмиере, Даугавпилсе, Резекне и Екабпилсе. По запросу 2 мая будут работать также пункты в Мадоне, Талси, Тукумсе, Цесисе, Дубулты, Кулдиге, Алуксне и Лимбажи. 2 и 3 мая анализы будут приниматься также на дому.

2 и 3 мая с 8:00 до 14:00 будет работать два филиала лаборатории E. Gulbja, где можно сдать анализ на коронавирус — на Бривибас Гатве, 336 и на улице Кипсалас, 2.

Записаться на анализ по телефону 8303 1, 2 и 4 мая можно будет с 9:00 до 15:00, а 3 мая — с 9:00 до 12:00.