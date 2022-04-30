Майские праздники: ожидаются изменения в расписании региональных автобусов

4 мая, в День восстановления независимости Латвийской Республики, ожидаются изменения в более чем 350 маршрутах региональных автобусов. Также планируются изменения в движении региональных автобусов и в воскресенье, 1 мая.

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Учитывая, что 1 мая в этом году приходится на воскресенье, изменения ожидаются в маршрутах №6213 Краслава-Скайста-Дагда и №6237 Дагда-Шкяуне-Дагда. Будет отменен рейс маршрута №6213, который отходит от Краславского автовокзала в 15.30, а также обратный рейс в Краславу, покидающий Дагдский автовокзал в 14.20. Отменен и автобус маршрута №6237, который выезжает из Дагды в 17.00.

В свою очередь, в среду, 4 мая, ожидаются изменения в расписании более чем 350 маршрутов — будут запущены новые рейсы, а часть будет отменена.

Изменения запланированы на маршрутах, на которых услуги общественного транспорта обеспечивают 14 перевозчиков: Nordeka, CATA, VTU Valmiera, Talsu autotransports, Latvijas Sabiedriskais Autobuss, Tukuma auto, Daugavpils autobusu parks, Dautrans, Rēzeknes autobusu parks, Ludzas autotransporta uzņēmums, Jēkabpils autobusu parks, Gulbenes autobuss, Balvu autotransports и Ceļavējš.

Автотранспортная дирекция призывает жителей перед поездкой проверить актуальное расписание движения региональных автобусов на сайте www.atd.lv в разделе "Расписания движения" или на портале 1188.