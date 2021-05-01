Майские выходные: как будут работать торговые центры, рынок и почта

В праздничные выходные со 1 по 4 мая во многих крупных торговых центрах будут открыты некоторые магазины, кафе и центры обслуживания клиентов. В этом году из-за объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации и введенных ограничений у каждой торговой точки свой график и формат работы.

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Akropole

В торгово-развлекательном центре Akropole в выходные с 1 по 4 мая будут работать продуктовые магазины, магазины гигиенических товаров и некоторые кафе, предлагающие еду навынос, а также некоторые другие арендаторы. Их список можно посмотреть здесь. Администрация магазина призывает перед посещением конкретного магазина удостоверится, что он работает, по телефону 68304353.

30 апреля, 1 мая и 2 мая будет работать наружная торговая площадка, где будут продаваться спортивная одежда, косметика, парфюмерия и детская обувь.

Domina Shopping

На выходных будут закрыты отделения Swedbank, Citadele и SEB Banka, а также отделение MFD veselības grupa. Каждый день будет работать магазин Maxima. Изменения в графике работы других магазинов можно посмотреть здесь.

Spice и Spice Home

В торговом центре Spice в праздничные дни будет работать более 60 торговых мест. Все дни будут работать аптеки, центры обслуживания клиентов Bite, LMT и Tele2, магазин Evelatus. Торговый центр будет открыт с 10:00 до 22:00, Spice Home с 10:00 до 21:00, магазин Rimi — с 8:00 до 23:00.

Магазин Drogas будет работать с 10.00 до 22.00, почтовое отделение с 10:00 до 16:00, банки будут закрыты, Gulbja Laboratorija будет работать все праздничные дни с 10.00 до 17.00. Также будет открыты кафе и Lido, которые будут предлагать еду навынос. Более подробно ЗДЕСЬ.

Galleria Riga

MyFitness и магазины одежды остаются закрыты из-за пандемии. Кафе и рестораны работают навынос. Список работающих торговых мест можно посмотреть здесь. В праздничные дни время работы большинства из них не изменится, только книжный магазин Globuss и химчистка Clean Control 3 мая будут работать с 10:00 до 18:00, а 3 мая — с 10:00 до 17:00.

Alfa

В торговом центре Alfa в праздничные выходные будут работать почти все магазины, работающие в пандемию. Полный список и время работы можно посмотреть здесь.

Mols

Торговый центр работает без изменений.

Rīga Plaza

Торговый центр опубликовал список работающих во время пандемии магазинов и номера их телефонов, по которым предлагается звонить перед поездкой в ТЦ, чтобы выяснить, работает ли конкретный нужный покупателю магазин.

Sky&More

Со списком работающих в пандемию магазинов можно ознакомиться здесь. Время работы каждого из них можно узнать, выбрав конкретный магазин. Если время работы изменено, то под информацией о магазине будет написано Pagaidu darba laika izmaiņas.

Origo

Торговый центр Origo и пункт выдачи заказов будет работать с 10.00 до 21.00. Филиалы банков в праздничные выходные работать не будут. Будет работать Rimi, Drogas, Polaris, почта, магазин Lāči и некоторые другие магазины. Время работы отдельных магазинов можно посмотреть здесь.

Stockmann

1-4 мая с 10:00 до 20:00 будут работать все этажи, будут открыты магазины Euronics и Zvaigzne ABC, а также Mēness aptieka.

Rimi, Maxima

Магазины Maxima в выходные будут работать по обычному графику. Магазины Rimi Hyper, Super, Mini будут работать как обычно, изменения будут только в графике работы магазинов Rimi Express в Риге на улицах Бривибас, Валдемара и Меркеля и единственного магазина Rimi Express в Вентспилсе. Актуальное время работы каждого магазина можно посмотреть здесь.

Рижский Центральный рынок

Время работы Центрального рынка не меняется. Обычный график работы павильонов и открытых площадок можно посмотреть здесь.

Latvijas pasts

1 и 4 мая почтовые услуги будут оказывать только отдельные почтовые отделения в крупных торговых центрах. В понедельник, 3 мая, почтовые отделения будут работать преимущественно по графику субботы. А в субботу, 8 мая, они будут работать по графику понедельника, потому что выходной был перенесен с субботы 8 мая на понедельник 3 мая. Список отделений, время которых было изменено, можно посмотреть здесь. Список отделений, которые работают по выходным, можно посмотреть здесь.

CSDD

1 и 4 мая — выходные дни. 2 мая с 8:00 до 15:00 работает только техосмотр в Риге на улице Антенас, 2. 3 мая работает техосмотр в Риге на улице Антенас, а также техосмотр в Даугавпилсе, Гробине, Екабпилсе, Елгаве, Сигулде, Талси и Валмиере. Рабочий день 3 мая будет на час короче. Подробнее здесь.