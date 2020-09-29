Макрон в Риге: нужно налаживать стратегический диалог с Россией

Во вторник, 29 сентября, в Латвию с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Сразу после прилета он в сопровождении своего латвийского коллеги Эгилса Левитса дал пресс-конференцию в Рижском замке.

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В ходе своего обращения к прессе Макрон заверил, что Франция и впредь будет верным другом и союзником Латвии, отметив, что на данный момент обе страны сотрудничают в вопросах экологии, борьбы с дезинформацией и изменениями климата. Также президент упомянул вклад Латвии в военную миссию в Мали.

Макрон также заявил, что, вступив в ЕС, Латвия не отказалась от своей культуры. "Хочу напомнить, что Райнис, Зиедонис, Ротко — часть европейской культуры".

При этом, говоря об отношениях с Россией, Макрон призвал понять, что с этой страной необходимо налаживать стратегический диалог. По его мнению, диалог с восточным соседом не наносит урона истории Европы — сейчас нужно уже смотреть в будущее. "Мы не наивны, и я знаю, что возникнут вопросы. Мы не наивны, но нужно наладить стратегические каналы для переговоров. Это требует времени, но это нужно начать", — сказал Макрон.