Макрон в Риге, Стакис в думе, Covid-19 на подъеме. Неделя в Латвии: главное на DELFI

Портал Delfi кратко подводит итоги недели и выбирает главные материалы, опубликованные с 28 сентября по 2 октября.

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Новая власть в Рижской думе

Без сюрпризов: Рижскую думу в пятницу возглавил 41-летний Мартиньш Стакис ("За") — сын экс-министра благосостояния Дагнии Стаке, проявивший себя сначала на руководящих постах в частных компаниях, а затем и качестве предпринимателя. Сфера его деятельности — кафе (Innocent Cafe и Rocket Bean Cafe) и кофе в целом (акционер AS Infinity Coffee). Коалиция тут же выбрала трех вице-мэров, а чуть раньше подписала договор о сотрудничестве, обозначив таким образом свои планы. Для развития велосипедной инфраструктуры будет создан новый отдел, появятся новые пешеходные улицы, а зона ограничения скорости будет расширена (этот процесс уже начался с Агенскалнса). На решение проблемы ям на улицах столицы новая власть отвела себе пять лет.

Макрон в Риге

Официальных визитов такого уровня в Латвии не было давно. Президент Франции провел в Риге два дня, встретился с президентом Латвии и другими официальными лицами; заявил о готовности поддерживать Латвию; сделал довольно неожиданное заявление о необходимости поддерживать связи с Россией; погулял по городу и получил в подарок велосипед. Фотография президентов в масках явно войдет в историю как лучшая иллюстрация того, в каком мире мы живем.