Макрон в Риге, Стакис в думе, Covid-19 на подъеме. Неделя в Латвии: главное на DELFI

Портал Delfi кратко подводит итоги недели и выбирает главные материалы, опубликованные с 28 сентября по 2 октября.
Новая власть в Рижской думе
Без сюрпризов: Рижскую думу в пятницу возглавил 41-летний Мартиньш Стакис ("За") — сын экс-министра благосостояния Дагнии Стаке, проявивший себя сначала на руководящих постах в частных компаниях, а затем и качестве предпринимателя. Сфера его деятельности — кафе (Innocent Cafe и Rocket Bean Cafe) и кофе в целом (акционер AS Infinity Coffee). Коалиция тут же выбрала трех вице-мэров, а чуть раньше подписала договор о сотрудничестве, обозначив таким образом свои планы. Для развития велосипедной инфраструктуры будет создан новый отдел, появятся новые пешеходные улицы, а зона ограничения скорости будет расширена (этот процесс уже начался с Агенскалнса). На решение проблемы ям на улицах столицы новая власть отвела себе пять лет.
Макрон в Риге
Официальных визитов такого уровня в Латвии не было давно. Президент Франции провел в Риге два дня, встретился с президентом Латвии и другими официальными лицами; заявил о готовности поддерживать Латвию; сделал довольно неожиданное заявление о необходимости поддерживать связи с Россией; погулял по городу и получил в подарок велосипед. Фотография президентов в масках явно войдет в историю как лучшая иллюстрация того, в каком мире мы живем.
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V. E. Francijas Republikas prezidenta Emanuela Makrona (H. E. Mr Emmanuel Macron) un kundzes Brižitas Makronas (Mrs Brigitte Macron) oficiālās vizītes Latvijas Republikā otrajā dienā, 30. septembrī, notika svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa, pēc kā Valsts prezidents Egils Levits un Francijas Republikas prezidents Emanuels Makrons kopā ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu, fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektori un sarunu festivāla LAMPA direktori Ievu Moricu, domnīcas "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" direktori un vadošo pētnieci Ivetu Kažoku un Latvijas ANO Jauniešu delegāti Natāliju Knipši Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aizvadīja apaļā galda diskusiju par demokrātiju digitālajā laikmetā. Pirms vizītes noslēguma Francijas Republikas prezidents Emanuels Makrons un kundze Brižita Makrona uzdāvināja grāmatu Tautas grāmatu plauktam.
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