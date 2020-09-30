Макрон в Риге возложил цветы к памятнику Свободы и рассказал, как проявить твердость в диалоге с Россией
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В диалоге с Россией необходима твердость по вопросу об Украине и четкая позиция по ситуации в Беларуси, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

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На встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе геополитических и региональных.

Макрон сообщил, что во вторник у него была возможность встретиться с оппозиционным кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской, и события в Беларуси обсуждались во время его визита в страны Балтии как вчера, так и сегодня.

"Еще раз хочу подтвердить, что мы настроены на совместную работу для поиска мирного решения. Мы не признаем результаты президентских выборов в Беларуси. Мы действительно хотим воздать должное смелости демонстрантов", — подчеркнул Макрон.

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LETA

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LETA

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президент Беларуси Кришьянис Кариньш Эммануэль Макрон
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