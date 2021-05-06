Максимальный возраст для службы в Земессардзе повышен до 60 лет

В четверг, 6 мая, Сейм в окончательном чтении принял поправки к законодательству, согласно которым максимальный возраст для службы в Земессардзе повышается до 60 лет.

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Как отмечалось в аннотации законопроекта, данное изменение необходимо для того, чтобы исправить существующую юридическую коллизию: согласно закону, в Земессардзе принимают людей в возрасте от 18 до 55 лет, при этом договор о службе заключается на последующие 5 лет. Это означает, что на практике на службу в латвийском ополчении можно взять граждан в возрасте лишь до 50 лет.

Новые поправки позволят вступать в Земессардзе людям в возрасте до 55 лет и служить до 60 лет.