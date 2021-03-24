Маленькие посылки можно будет получать без документов
Foto: LETA

Правительство постановило, что простые почтовые отправления можно будет получать без документов. Это ускорит процесс обслуживания и сократит очереди на почте, что будет способствовать эпидемиологической безопасности.

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Почтовые отделения во время пандемии обязаны обеспечить не менее 15 квадратных метров на одного посетителя, а если само отделение меньше этой площади, там может находиться только один человек. Из-за этого образуются большие очереди.

Теперь для получения простых почтовых отправлений не нужно будет предъявлять документы, и это должно уменьшить очереди.

Простые почтовые отправления — это письма, документы и мелкие посылки, которые влезают в конверт. Обычно их оставляют в почтовом ящике получателя. Но в случае если они туда не влезают, посылку нужно забирать в ближайшем почтовом отделении, а адресат получает уведомление.

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