"Маленький Шенген": в Валку и Лиепаю в субботу приехали сотни жителей Эстонии и Литвы

После того, как страны Балтии открыли друг для друга границы, в Валке и Лиепае было отмечено присутствие большого количества жителей соседних стран, сообщили агентству LETA в Отделе общественных отношений Госполиции.

Полиция отметила, что сегодня в Валке, расположенной на границе с Эстонией, находилось примерно такое же количество эстонцев, как и до кризиса, вызванного распространением Covid-19. Жители Эстонии приехали в Валку для того, чтобы посетить магазины алкогольных напитков и стройматериалов.

Также полиция отметила, что в субботу Лиепаю посетило большое количество литовцев. А вот в Бауске, расположенной неподалеку от

Гренцтале, большого количества жителей соседней страны замечено не было.

Как сообщалось ранее, в пятницу между Латвией, Литвой и Эстонией были снова открыты границы для граждан и постоянных жителей этих стран. Жители, путешествующие в пределах этих трех государств, не обязаны обосновывать цель поездки и не должны соблюдать 14-дневную изоляцию.

Однако путешественникам необходимо помнить о том, что в каждой из стран Балтии из-за распространения Covid-19 установлены определенные ограничения. Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония открыли друг для друга границы, это решение не влияет на ограничение на въезд для жителей Латвии в другие страны. На данный момент границу можно пересекать через Айнажи, Валку, Гренцтале, Руцаву и Медуми. С 18 мая границу можно будет пересечь также и через Мейтене.