Мало антител к бешенству и поддельные документы: на границе проверили российских и белорусских собак

Продовольственно-ветеринарная служба констатировала очередные нарушения при ввозе собак в Латвию с территории России и Белоруссии, сообщает LETA.

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Констатированы как поддельные документы, так и низкий уровень антител к бешенству. В ЕС можно ввозить только привитых от бешенства животных, причем в день вакцинации животному должно быть минимум 12 недель, а с момента вакцинации должен пройти минимум 21 день.

На антитела животных проверяют выборочно. У трех из пяти проверенных белорусских животных уровень антител оказался недопустимо низким, о чем было сообщено компетентным органам Беларуси, а также Германии, Польши и Бельгии, куда ехали эти собаки.

Инспектору продовольственно-ветеринарной службы показались подозрительными ветеринарные сертификаты семи собак, ввезенных из России. Подозрения подтвердились — шесть из них оказались поддельными. Этим животным был запрещен въезд в ЕС.