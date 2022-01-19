Малообеспеченные и малоимущие жители Риги могут получить бесплатные медицинские маски

Жители Риги, которые имеют статус малообеспеченных и малоимущих, смогут бесплатно получить защитные маски для лица, сообщили в городском самоуправлении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

C 19 января, социально незащищенные жители Риги могут бесплатно получить медицинские маски.

Каждый житель, которому присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного, может бесплатно получить по одной упаковке из 50 медицинских масок.

Маски можно получить, предъявив документ, удостоверяющий личность, и справку о соответствии лица/семьи статусу нуждающегося или малообеспеченного лица/домохозяйства в любом из 11 пунктов выдачи посылок Европейского фонда продовольственной и гигиенической помощи в Риге.

Маски можно получить:

С понедельника по пятницу:

Ул.Мелдру 2, с 12.00 до 15.00 (общество "Помощь Святого Иоанна")

Ганибу дамбис, 17А, k-3, с 10.00 до 14.00 (общество "Помощь Святого Иоанна")

Ул.Дунтес 52, с 10.00 до 14.00 (общество "Помощь Святого Иоанна")

С понедельника по четверг:

Ул.Гайзиня, 7, с 10.00 до 16.00 (общество "Латвийский Красный крест")

Ул.Аглонас, 35/3, с 10.00 до 15.00 (общество "Латвийский Красный крест")

Ул.Патверсмес, 30, корп. 2, с 10.00 до 15.00 (общество "Латвийский Красный крест")

По понедельникам, средам, пятницам

Ул.Ледургас, 12, с 11.00 до 17.00 ("Фонд самаритян")

По понедельникам

Ул.Слокас, 161, с 11.00 до 16.00 (общество "Латвийский Красный крест")

Со вторника по пятницу

Ул.Слокас, 161, с 10.00 до 16.00 (общество "Латвийский Красный крест")

По вторникам

Ул.Эрнестинес, 21А, с 11.00 до 17.00 ("Фонд самаритян")

Ул.Таллинас, 81, с 10.00 до 16.00 (Общество "Латвийское объединение самаритян")

Ул.Буртниеку, 37, с 10.00 до 15.00 (общество "Латвийский Красный крест")

По четвергам

Ул. Таллинас, 81, с 10.00 до 16.00 (Общество "Латвийское объединение самаритян")

Ул.Буртниеку, 37, с 15.00 до 19.00 (общество "Латвийский Красный крест")

По пятницам

Ул.Эрнестинес, 21А, с 11.00 до 18.00 ("Фонд самаритян")

Ул.Гайзиня, 7, с 10.00 до 15.00 (общество "Латвийский Красный крест")

По субботам

Ул.Ледургас, 12, с 12.00 до 14.00 ("Фонд самаритян")

В пунктах выдачи гигиенических масок просят соблюдать установленные в государстве меры безопасности и призывают вовремя подготовить документы для получения масок.

Получить необходимую информацию можно позвонив в рабочие дни в рабочее время по бесплатному информационному телефону Департамента благосостояния Рижской думы 80005055 (вне рабочего времени работает голосовая почта) или по информационному телефону Рижской социальной службы 67105048 или в территориальные центры Рижской социальной службы.