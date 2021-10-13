Малообеспеченным жителям на 10 евро увеличат пособие для оплаты счетов за электричество
Foto: Shutterstock

Начиная с ноября этого года для малообеспеченных жителей на 10 евро планируется повысить пособие для оплаты счетов за электричество, в среду после заседания Комиссии по социальным и рабочим делам заявил представитель Министерства экономики Эдийс Шайцанс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Нынешний порядок предполагает , что многодетные семьи получают пособие 10 евро в месяц, в свою очередь, лица с первой группой инвалидности, семьи, у которых на попечении находится ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет и малоимущие и нуждающиеся лица получают пособие в размере 5 евро. С целью компенсировать рост цен на электроэнергию для всех социально незащищенных групп, размер пособия решено увеличить на 10 евро - таким образом для многодетных семей оно составит 20 евро, а для всех остальных упомянутых лиц - 15 евро.

По оценкам Министерства экономики, данное решение затронет около 150 000 домашних хозяйств и для этого требуется 17,5 миллиона евро в год.

Решение еще должно принять правительство, однако, планируется, что увеличенное пособие могут начать выплачивать в ноябре.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту