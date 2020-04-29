Малые предприятия Риги смогут претендовать на снижение арендной платы в связи с Covid-19

Рижская дума приступила к разработке обязательных правил о снижении размера арендной платы в связи с распространением Covid-19.

Чтобы получить скидку по арендной плате, рижский арендатор будет должен подать арендодателю заявление, в котором следует указать соответствие критерию снижения доходов, в качестве подтверждения предоставив, например, оперативный баланс или другие бухгалтерские документы, которые отражают информацию о доходах коммерсанта от хозяйственной деятельности в соответствующие периоды.

"Сегодня очень важно облегчить жизнь малым предприятиям, являющимся одной из самых незащищенных групп во время чрезвычайной ситуации. Процедуру предоставления послаблений постараемся сделать простой и легкой. Важно проделать эту работу как можно быстрее, чтобы предприятия могли использовать поддержку самоуправления", — заявила выполняющая обязанности исполнительного директора Риги Ивета Залпетере.

Поправки, подготовленные Минфином, также предусматривают, что самоуправления смогут устанавливать критерии, которым надо соответствовать получателю поддержки. Также правила уточняют, что снижение размера арендной платы будет применяться исходя из снижения доходов от хозяйственной деятельности в соответствующем месяце в процентном соотношении, но не превышая 90% от арендной платы, оговоренной в договоре аренды.