Manabalss.lv: идет сбор подписей за то, чтобы самим решать вопрос использования мусоропровода

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за то, чтобы обслуживающие компании или товарищества жильцов могли сами решать судьбу мусоропровода в своем доме, сообщает агентство LETA.

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Автором инициативы выступил Олег Задорецкий, который планирует подать заявление с подписями в Рижскую Думу. На сегодня принятые правила управления отходами обязывают обслуживающие компании вместе с жильцами до 1 января 2020 года за свой счет обеспечить перекрытие мусоропроводов и установку мусорных контейнеров.

Задорецкий пояснил: в ответ на его заявление Департамент жилья и окружающей среды Рижской Думы обосновало свое решение тем, что во многих домах мусоропроводы негигиеничны, не везде проводится положенная дезинфекция, а потом под угрозой оказывается здоровье людей, что вступает в конфликт с Законом об управлении отходами. нарушение Закона об обращении с отходами. Кроме того, летом и в жаркую погоду, некоторые выброшенные продукты производят неприятный запах.

Однако, автор инициативы уверен, что дело не в самом мусоропроводе, а в грамотном его обслуживании. "Мы живем в большом многоквартирном доме, который обслуживает ответственное домоуправление. В нашем доме нет ни одной из перечисленных проблем. Зато в нашем доме живут инвалиды, пенсионеры и матери с маленькими детьми, которым будет сложно вывозить отсортированный мусор из своих квартир в мусорные баки во дворе. Эти люди покупали квартиры в нашем доме, потому что знали: в нем есть мусоропровод ", — говорит автор идеи.

На сегодня из необходимых 2000 подписей собрано менее ста.