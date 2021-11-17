Manabalss.lv прекратил сбор подписей за более жестокие наказания для распространителей фейков

Портал общественных инициатив Manabalss.lv решил прекратить сбор подписей за петицию, которая предусматривает более суровые наказания для порталов, распространяющих ложную информацию, сообщил агентству LETA руководитель коммуникации портала Дидзис Мелькиc.

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По его словам, после неоднократных консультаций с экспертами по СМИ и управлению, команда Manabalss.lv уже длительное время отказывается публиковать инициативы по введению более жестких наказаний для масс-медиа и соцсетей за размещение дезинформации.

"Говорят, что изменение мнения с течением времени свидетельствует не о сомнениях, а о мыслительном процессе. Команда портала с момента публикации этой инициативы летом 2018 года проанализировала этот вопрос и пришла к выводу, что предложения о более строгих наказаниях для борьбы с фейковыми новостями все же не соответствуют критериям качества работы нашей платформы", — пояснил Мелькис.

Это особенно важно в контексте того условия, что инициатива должна быть реалистичной или реализуемой с ожидаемой эффективностью. Кроме того, она должна способствовать устойчивости демократического общества и управления.

Как заявил Мелькис, опыт и более тщательные размышления заставили прийти к выводу, что проблема сдерживания ложных новостей правилами, очевидно не стоит политической дискуссии. После нескольких консультаций был сделан убедительный вывод, что такие предложения нереалистичны, отметил представитель Manabalss.lv.

Также он сослался на заявление премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что единственным надежным средством против дезинформации является информация.

"Медиаграмотность, сбалансированная стратегическая коммуникация и аналогичные меры, какими бы размытыми они не казались, являются более надежным решением в долгосрочной перспективе. Конечно, основой является также повышение доверия общества к учреждениям", — подчеркнул Мелькис.