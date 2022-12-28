Мандатная комиссия Сейма возбудила дело о нарушении Кодекса этики депутатом Кирштейнсом

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в четверг, 28 декабря, решила возбудить дело о нарушении Кодекса этики в связи с высказываниями депутата Александра Кирштейнса (Национальное объединение) 15 декабря в ходе дебатов о продолжении рассмотрения законопроекта о гражданском партнерстве, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заявление с просьбой оценить высказывания депутата подала фракция "Прогрессивных".

В ходе дебатов Кирштейнс говорил об изменении использования языка, включая слова "nēģeri", "pederasti" и "žīdi". По мнению "Прогрессивных", выступление парламентария было оскорбительным, с использованием оскорбительных слов, несовместимых с уважением к Сейму.

Хотя есть мнение, что слово "nēģeris" ("негр") нейтрально, на самом деле нейтральность этого слова зависит от того, как это слово используется, утверждает председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс. По его мнению, Кирштейнс, употребляя это слово вместе со словами с отрицательной эмоционально-стилистической окраской — "pederasti" un "žīdi" — придал и слову придает и слову "nēģeris" отрицательную эмоционально-стилистическую окраску.

В свою очередь, слово "pederasts" ("педераст") современном общении явно является словом, выражающим отвращение и презрение, отметил Бришкенс. Политик указал, что одно из значений этого слова — "мужчина, вступающий в сексуальные отношения с мальчиками", или педофил, а педофилия — это преступное деяние. Представитель "Прогрессивных" заявил, что Кирштейнс, говоря о том, что определенная группа людей — люди с гомосексуальной ориентацией — являются педофилами, высказал голословное и оскорбительное мнение, не имеющее под собой фактической базы.

Поскольку семантика слова "žīds" ("жид") была полностью изменена в период оккупации нацистской Германией во время Второй мировой войны, то оно на протяжении уже 50 лет имеет негативную "окраску" и сегодня имеет уничижительный и оскорбительный для еврейской общины оттенок, подчеркнул в заявлении Бришкенс.

Лидер фракции "Прогрессивных" заявил, что если высказывания, содержащие язык ненависти, являются публичными, велика вероятно, что то, что говорит человек, будет услышано другими, а некоторые воспримут это как призыв к проявлению ненависти к определенным группам.

По мнению "Прогрессивных", Кирштейнс нарушил 7-й пункт Кодекса этики депутатов Сейма, согласно которому депутат избегает слов, жестов и других действий в публичных выступлениях, которые могут быть оскорбительными, а также не использует выражения, которые могут быть оскорбительными. являются оскорбительными или несовместимыми с уважением к Сейму. 16-й пункт Кодекса этика предусматривает, что депутату следует проявлять вежливость к работникам Сейма, других государственных учреждений и учреждений самоуправлений и к каждому члену общества. В свою очередь, 18-й пункт предусматривает, что депутат совершенствует свои навыки разговорной речи и государственного языка.

Материалы дела будут рассмотрены по существу на заседании комиссии 11 января. Для участия в нем будут приглашены заявители — представители фракции "Прогрессивные", а также сам Кирштейнс.