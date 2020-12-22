Спортсмены и известные в обществе люди рассказали о том, как бежали марафон, чтобы привлечь внимание общественности к "вечным марафонцам" — людям, которые ухаживают за хронически больным человеком. Они призывают поддержать проект Stiprini stipros, который уже третий год подряд портал Delfi организует совместно с фоном Ziedot.lv, чтобы помочь героям материалов собрать деньги на сиделку.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тренер по легкой атлетике Занда Зариня-Решетина, технический директор хоккейного клуба "Динамо" и ведущий передачи "Супербинго" Арманд Симсонс, руководитель культурного пространства Hanzas Perons Иева Ирбина и телеведущий Густав Терзенс делятся на видео своими мыслями о самом трудном этапе марафона, необходимой силе и облегчении, которое приходит, когда достигаешь финиша.

Занда Зариня-Решетина пробежала семь марафонов. По ее словам, труднее всего бежать становится тогда, когда видишь, как тяжело другим. Иева Ирбина рассказала о том, какое облегчение приносит финиш: "Все месяцы, посвященные подготовке, наконец-то позади, ведь никто из нас не может бежать бесконечно".

А если бы финиша не было? На вопрос об этом Арманд Симсонс после долгой паузы ответил, что не может себе такого представить, и признал, что он и близко не настолько силен, как те, чей марафон по уходу за близкими не кончается никогда.

Идею видео придумало и реализовало рекламное агентство VUCA. "Мы выбрали марафонцев как всем понятный образ сильного человека, — рассказал креативный директор агентства Оскар Клаузе. — Они знают, что значит быть полностью истощенными и не достичь финиша, они знают, что значит исчерпать резерв душевных сил и физически ломаться. Занда, Иева, Арманд и Густав вместе пробежали более 10 марафонов, испытав в том числе и горечь поражения, когда не удавалось достичь финиша. Поэтому мы предложили им стать амбассадорами акции Stiprini stipros".

Глава фонда Ziedot.lv Рута Диманта подчеркнула, что "ситуация, в которой близким все время нужно быть дома и каждый день ухаживать за больным, тяжела и эмоционально, и физически. Это как марафон без финиша".

Травма, болезнь или возраст могут неожиданно ограничить физическую и психическую свободу каждого из нас, сделав зависимыми от тех людей, которые о нас заботятся. И свободу этих людей, которым придется стать "вечными марафонцами" и которых мысль о финише не радует, а причиняет боль.

Таких человек в Латвии — десятки тысяч. Их труд никто не замечает, а он настолько тяжел, что даже у самых сильных иссякают моральные ресурсы, и они нуждаются в поддержке.

Чтобы "вечные марафонцы" могли позволить себе передышку и нанять сиделку, им нужны деньги. До 27 декабря пожертвование можно сделать здесь.