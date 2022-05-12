Мария Голубева: многие русскоязычные — не меньшие патриоты Латвии, чем депутаты Сейма

Министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) утром после того, как стало известно, что Национальное объединение требует ее отставки из-за событий 9 и 10 мая, разместила в Facebook длинный комментарий, в котором содержится как отчет о деятельности полиции в последние дни, так и резкие фактически политические заявления.

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"Сегодня каждый, и особенно лидеры мнений, должны осознавать свою ответственность за каждое сказанное слово, действие. Для меня неприемлемы призывы к политической мобилизации русскоязычных Латвии на этнической основе. Для меня неприемлемы призывы к фактическому изгнанию из страны граждан Латвии. Необходимо пресечь словесную эскалацию, которая — как показывает история — к сожалению, нередко ведет к физической эскалации. Многие русские Латвии испытывают боль за гибель каждого украинца. Им стыдно, что на русском языке отдан приказ убивать. Большинство не симпатизируют Кремлю, хотя многие находятся в замешательстве. И многие из них — не меньшие патриоты Латвийской Республики, чем депутаты Сейма", — написала Мария Голубева.

Глава МВД заявила, что полиции, в том числе, спецназу, дан приказ проявлять политику нулевой толерантности к любым проявлениям агрессии и разжигания национальной розни. Первым тестом для полиции, станет, по ее словам несанкционированное собрание на Ратушной площади.

Также министр внутренних дел заявила, что сбор цветов трактором на рассвете у подножия памятника в Пардаугаве был поступком, который оскорбил многих людей и создал благодатную почву для событий 10 мая. Глава МВД призвала оценивать социально-психологическое воздействие каждого действия.

Мария Голубева подчеркнула, что Государственная полиция признает свои ошибки и решение об ответственности будет принято. В то же время глава МВД убеждена: "В целом я все же хочу подчеркнуть, что службы безопасности и внутренних дел обеспечили сравнительно спокойное 9 мая. За это спасибо, следующие вызовы еще впереди и ни одному скидок сделано не будет".

Одним из главных вызовов министр считает решение судьбы памятника в Пардаугаве.

"Я хочу быть полностью откровенна по этому вопросу: судьба памятника — один из крупнейших вызовов для нашей национальной безопасности и политической нации", — заявила Мария Голубева: "Он приобрел огромную символическую, эмоциональную нагрузку, нагрузку с точки зрения политической безопасности. Подчеркну: cлужбы внутренних дел и безопасности Латвии сделают все возможное, чтобы обеспечить исполнение решения о судьбе памятника. Но весьма вероятно, что нашим службам потребуется поддержка как внутренних, так и внешних партнеров и служб".