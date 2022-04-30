"Марш Мира" в Риге на открытие мотосезона собрал около 3000 байкеров
Foto: LETA

30 апреля латвийские байкеры открывают свой ежегодный мотосезон традиционным массовым заездом по улицам Риги. В этом году парад носит название "Марш мира 2022". В мероприятии приняло участие около 3000 человек.

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За проведение мероприятия отвечает ассоциация "Ассоциация мотоклубов Латвии". По словам члена правления ассоциации Угиса Спелманиса, сбор участников заезда начался около 10.00 в Кенгарагсе около ТЦ "Молс" (ул. Краста 46). В последующем мотопробеге по улицам Риги из Кенгарагса в Пардаугаву участвовало примерно две-три тысячи человек.

В связи с акцией "Марш мира 2022" в субботу в Риге с 13.00 до 14:30 было перекрыто движение по маршруту парада и улицам, пересекающим маршрут. В этот раз от ТЦ "Молс" байкеры проехали по такому маршруту: улица Краста - Южный мост - улица Зиепниеккална - улица Мукусалас - улица Кюгю - улица Триядибас - Ранькя дамбис - улица Даугавгривас - аэродром Спилве.

Общественный транспорт регулировался или, при необходимости, закрывался на указанном маршруте. Департаменту Рижской полиции Государственной полиции поручено было регулировать движение на маршруте и улицах, пересекающих маршрут, а также обеспечивать сопровождение мотоциклетной колонны.

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