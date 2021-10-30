Маршрут вакцинобуса: в какие районы Риги он приедет 30 и 31 октября?

В выходные можно сделать прививку в Covid-19 в одном из специальных вакцинобусов. Узнайте, в какие микрорайоны Риге в субботу и воскресенье прибудет специализированный автобус.

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Выездная вакцинация проводится по принципу живой очереди, и предварительная запись не требуется, но необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ. Будут доступны вакцины Pfizer /BioNTech и Johnson&Johnson.

Суббота, 30 октября

С 7:00 до 10:00 вакцинационный автобус будет находиться на ул. Маскавас 6 и в Зиепниеккалнсе, на ул. Дижозолу, 2, рядом с магазином Mego.

С 11.00 до 15.00 сделать прививку можно будет в Румбуле возле торгового центра Zoom, в Шкиротаве возле торгового центра K-Senukai и в Биерини возле сада скульптур Ранкас, на пересечении улиц Слампес и Амулас.

С 16 до 20 вакцинация пройдет в Болдерае, на улице Гайгалас, 29, в Дарзини, на ул. Тайсна, 71A и в Саркандаугаве на ул. Дунтес, 19 A.

Воскресенье, 31 октября

С 11.00 и до 15.00 вакцинобус будет стоять в Агенсканлнсе на ул. Бариню 10, у Агенскалнского рынка. В это же время специальный автобус будет находиться в Межапарке у Рижского зоопарка.

С 16.00 до 20.00 можно будет сделать прививку в автобусе в Зиепниеккалнсе на Виенибас гате 194А, возле RIMI Aleja и на Мангальсале на ул. Албатросу 7, возле магазина VESKO.