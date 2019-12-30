Маршрутки меняют нумерацию: Rīgas satiksme призывает быть внимательнее

С 1 января минибусы № 237, 241 и 244 изменят номера на 337, 341 и 344, сообщает пресс-служба Rīgas satiksme.

Изменения в нумерации вводятся для устранения дублирования маршрутов. В переходный период на новых 300-х маршрутах будут курсировать не только бело-оранжевые экспресс-бусы, но и микроавтобусы сине-белой раскраски. Поэтому Rīgas satiksme призывает пассажиров уделять особое внимание нумерации маршрутов.

В минибусах, в которых нумерация начинается с 2, будут действовать льготы, предоставленные Рижской думой. В свою очередь, в экспресс-бусах, в которых нумерация будет начинаться с 3, скидки Рижской думы работать не будут.

Планируется, что изменения помогут сэкономить порядка 1,75 млн евро в год. Ежемесячная экономия — 146 000 евро.