Мартиньш Стакис покинул Attīstībai/Par

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил в четверг на своей странице в Facebook, что выходит из объединения Attīstībai/Par. "Я не могу молчаливо согласиться с тем, что приостановка плана территориального развития Риги произошла на законных основаниях и не имеет ничего общего с интересами игорного бизнеса", — написал Стакис.

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Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил в четверг на своей странице в Facebook, что выходит из объединения Attīstībai/Par. "Я не могу молчаливо согласиться с тем, что приостановка плана территориального развития Риги произошла на законных основаниях и не имеет ничего общего с интересами игорного бизнеса", — написал Стакис.

Он объяснил, что нет простого и короткого ответа на вопрос, почему так произошло, но он должен признать, что ошибся в отношении объединения с партией Latvijas attīstībai.

"В Kustība Par меня увлекал идеализм, интеллектуальное богатство и стремление к справедливости. Я баллотировался на пост мэра Риги, чтобы улучшить жизнь в городе, и меня очень злит, что ближайший союзник Par — Latvijas attīstībai — из-за интересов узкого круга вставил палки в колеса развития столицы Латвии", — заявил он.

"Решение министра приостановить план территориального развития Риги несправедливо и несоразмерно — именно поэтому оно удивило даже опытных работников самоуправления", — пишет Стакис.

По мнению мэра, на то, чтобы выполнить требования министерства регионального развития и защиты окружающей среды (VARAM), могут уйти годы, и от этого пострадают рижские предприниматели, инвесторы и бюджет, а значит и каждый рижанин.

"У меня есть только один способ покинуть союз с Latvijas attīstībai, поэтому я сообщаю о выходе из партии Kustība Par!. Я извиняюсь перед всеми, кого призывал поддержать создание объединения Attīstībai/Par!", — заявил мэр Риги, добавив, что ему очень жаль покидать единомышленников и сторонников.

Стакис продолжит занимать пост мэра Риги и останется во фракции Par!/Progresīvie.

Ранее сообщалось, что Министр VARAM Артурс Томс Плешс выпустил указ о приостановке плана территориального развития Риги. Как сообщили в министерстве, в плане выявили существенные недостатки, противоречащие закону, в нем также отсутствует соразмерность между интересами вовлеченных сторон.

Сразу после этого мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что решение министерство на многие годы приостановили развитие столицы.

В четверг партия "Прогрессивные" призвала премьер министра Латвии Кришьяниса Кариньша потребовать отставки министра VARAM в связи с приостановкой плана. В ответ министр заявил, что Рижская дума прячет свои провалы за громкими заявлениями.