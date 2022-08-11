Мартиньш Стакис: "Те, кто нападает на телеканал "Дождь" — нечестны!"

Недавнее интервью мэра Риги Мартиньша Стакиса ведущей телеканала "Дождь" Екатерине Котрикадзе о демонтаже памятника в Пардаугаве и российских визах вызвало неоднозначный отклик в латвийской аудитории. Режиссер Алвис Херманис счел это интервью тенденциозным, уловил в ноты российского империализма и предложил Службе госбезопасности присмотреться к российскому телеканалу. Другие латвийцы выступили в защиту Котрикадзе — она задавала наболевшие в русскоязычной среде вопросы, а Стакис изложил латвийское видение. В программе ЛР-4 "Действующие лица", отвечая на вопросы Валентины Артеменко и журналиста Delfi Кристины Худенко, поддержал "Дождь".

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"Я думаю, что те, кто сейчас нападает на телеканал "Дождь" или госпожу Котрикадзе, нечестны, — сказал Стакис. — Если кто и мог обидеться на это интервью, то это я. Но когда иду говорить на телестудию или на радио, я не жду, что меня будут гладить по голове. Я ожидаю вопросы, важные для аудитории. Интервью было корректным, у нас была возможность обсуждать острые вопросы. Сам телеканал "Дождь" для Латвии — огромная возможность, у них 3.5 миллиона подписчиков, миллион - на кабеле, вчера было 350 тысяч просмотров в Youtube. Нам надо относиться к этому, как к возможности. Я никогда не дал бы такое интервью российскому пропагандистскому каналу - мне бы не позволили это говорить".

Говоря об отношении к русским и русскому в Латвии, Стакис согласен, что война отношения усложнила. "Мы видим, что те, кто отрицает войну в Украине — не только русские, но и латыши. Как и ситуация с Covid-19 — это вопрос, который разделяет общество, и нам надо говорить друг с другом больше, сохраняя спокойствее и объясняя свою позицию", — прокомментировал Мартиньш Стакис. Он считает, что должностным лицам надо говорить на эту темсу больше.

Насчет памятника она уточнил, что по Закону о сносе все вопросы по нему должен был решить Музей оккупации. А Рижская дума только выполняет его решения. Если Музей сказал, что ему элементы памятника не нужны — значит, его можно сносить. Проводить или не проводить художественную. Экспертизу, это должен был решать Музей, а не Дума.

Памятники советским солдатам на местах захоронений будут в Латвии всегда, заявил в интервью телеканалу "Дождь" мэр Риги Мартиньш Стакис. "Я могу пообещать, что мы никогда не тронем те памятники, которые находятся на захоронениях солдат. Я сам солдат, я доброволец латвийской армии. Для меня это важно. Когда я работал в Министерстве обороны мы каждое 8 мая возлагали цветы ко всем памятникам, вне зависимости от того, где воевал солдат. Такие памятники в Латвии всегда будут", — рассказал градоначальник.

Стакис также подчеркнул, что идея о сносе памятника в Пардаугаве не новая, она появилась еще в 1991 году, но к ее реализации приступили только сейчас. Мэр пояснил, что для этнических латышей этот памятник напоминает о советской оккупации и не ассоциируется со свободой.

Режиссер Алвис Херманис написал в своем профиле фейсбук, что деятельность телеканала теперь больше похожа "на брутальную политическую манипуляцию", которая противоречит интересам Латвии. И предложил спецслужбам присмотреться к работе канала. Вчера режиссер сообщил, что "Дождь" пригласил его изложить свою позицию в их эфире, но он отказался, потому что "во время войны не дает интервью российским пропогандистским телеканалам".