Марупский край рассмотрит предложение Минкульта об уничтожении Скултского самолета

Марупский край еще рассмотрит рекомендацию Министерства культуры о физическом уничтожении демонтированного Скултского самолета, сообщила агентству LETA руководительница Отдела общественного участия и маркетинга Марупской думы Элина Бригмане.

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Она пояснила, что сейчас самоуправление демонтировало установленный в 1978 году Скултский самолет. На данный момент объект нельзя увидеть в публичном открытом пространстве, но работы по демонтажу еще продолжаются — необходимо полностью снести постамент и привести территорию в порядок. Согласно закону, работы по демонтажу муниципалитеты осуществляют не позже 15 ноября 2022 года.

Самоуправление приняло решение о сносе объекта, однако, учитывая историческую и, возможно, научную и образовательную ценность, самолет было решено поместить в тематически подходящем, близлежащем Музее авиации.

Музей оккупации Латвии дал муниципалитету официальный ответ, что он решил не включать в свои коллекции оба предназначенных для демонтажа объекта в Марупском крае, и самоуправление может решить, что с ними делать, подчеркнула Бригмане.

"На данный момент, учитывая сложившуюся ситуацию, мы оценим, что делать дальше", — добавила Бригмане. Самоуправление действовало в соответствии с законом, кроме того, Марупская краевая дума приступила к планированию демонтажа объекта еще до того, как появилась информация о разработке и вступлении в силу закона "О запрете экспонирования и демонтаже прославляющих советский и нацистский режимы объектов на территории Латвийской Республики".

Если Минкульт дал рекомендацию об уничтожении Скултского самолета, поскольку он не имеет никакой культурно-исторической ценности, а обладает лишь идеологической ценностью, муниципалитету стоит действовать в соответствии с установленным в законе порядком, заявил агентству LETA председатель Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Закон "О запрете экспонирования и демонтаже прославляющих советский и нацистский режимы объектов на территории Латвийской Республики", продвинутый комиссией Ашераденса, предусматривает, что Музей оккупации в будущем будет ответственным за то, что происходит с подлежащими демонтажу памятниками, отметил депутат.

"В музее создана специальная экспертная комиссия, которая решает, следует ли сохранить памятник или его детали, и если да, то каким образом они будут храниться", — пояснил Ашераден.

Как сообщалось ранее, 27 июля из Скулте в Музей авиации был перевезен советский армейский самолет ИЛ-28. Объект останется в собственности муниципалитета путем заключения договора хранения. Самолет в свое время был установлен в поселке Скулте для прославления заслуг летчиков советской армии во Второй мировой войне.

В свою очередь, Минкульт такое решение не устраивает и ведомство призывает уничтожить самолет.

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) направило Марупской краевой думе письмо о запрете экспонирования и демонтаже прославляющих советский и нацистский режимы объектов. В свою очередь, 22 июля к самоуправлению обратился и Минкульт, указав, что самолет включен в список демонтируемых объектов.

Согласно законодательству, Музей оккупации может передать оригинальные детали демонтированных объектов из своей коллекции в государственный, муниципальный или частный аккредитованный музей. В Минкульте обратили внимание на то, что у Музея авиации нет статуса аккредитованного музея, поэтому Скултский самолет не может быть передан в Музей авиации.

В Минкульте подчеркнули, что Музей оккупации не проявил желания включить в свою коллекцию оригинальные части или фрагменты самолета в свою коллекцию или передать их другому музею. В таких случаях соответствующий объект уничтожается, а также проводится уборка территории, цитируют закон в Минкульте.

Парламентский секретарь Минкульта Ритварс Янсонс (Национальное объединение) указал, что если фрагменты прославляющих советский и нацистский режимы объектов не включены в коллекцию Музея оккупации, все самоуправления в Латвии должны в равной степени соблюдать закон, а конкретный объект должен быть уничтожен.