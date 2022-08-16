Маскавас, Элизабетес, Анны Саксе, Сахарова — мнения по поводу переименования улиц в Риге разделились

Рабочая группа коалиционных политиков Рижской думы, которая рассматривает переименование улиц, на данный момент договорилась об изменении названия как минимум одной улицы. Это улица, названная в честь генерала-лейтенанта Детлавса Бранткалнса.

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Депутат Рижской думы и сопредседатель рабочей группы Эдгарс Икстенс ("Новое Единство") в беседе с порталом Delfi выразил надежду, что эта улица будет переименована до конца года.

Рабочая группа продолжит обсуждение других улиц, включенных в список. Среди них есть улица Сахарова, улица Анна Саксе, улица Элизабетес, улица Феодорса Саманскиса, улица Фирса Садовникова, улица Густавса Клуциса, улица Юкумса Вациетиса, улица Ломоносова, улица Лермонтова, улица Марияс, улица Маскавас, улица Паулса Лейиньша, улица Пушкина, улица Эйзенштейна, улица Старая Русас, улица Тургенева, улица Валентина Пикуля и парк Владимира Кудояра.

До сих пор рабочая группа провела несколько заседаний, на которых обсуждались поступившие предложения в связи с переименованием улиц. Икстен заявил, что этот список в основном основан на предложениях ассоциации "Центр общественной памяти" (PAC).

Консенсус достигнут по одному названию из 16



Из 16 улиц, включенных в список, консенсус в рабочей группе на данный момент достигнут только по улице Детлавса Бранткалнса, однако говорят, что соглашение было достигнуто и по улице Келдиша. В случае с другими улицами единого мнения пока нет.

"Наше мнение заключалось в том, что имена представителей советского руководства не должны увековечиваться в городской среде Риги, а учитывая тот факт, что Бранткалнс, скорее всего, был одним из тех людей, на руках которого кровь невинных людей, мы считаем, что в честь него не может быть названа улица", — пояснил политик.

Foto: LETA

Среди прочих в списке фигурирует и Валентин Пикуль, в честь которого "в очень поспешном варианте названа улица в Болдерае". Однако, как признал депутат, в этом случае "дискуссии проходят достаточно сложно, учитывая то, что, согласно имеющейся в нашем распоряжении информации, жители микрорайона в свое время просили об этом".

В настоящее время мнения депутатов разделились по вопросу будущего улицы Маскавас. Одни, как отметил Икстенс, считают, что ее нужно переименовать. Другие, в том числе сам Икстенс, думают, что "трогать" улицу Маскавас сейчас не стоит, учитывая, что это вторая по протяженности улица в Риге, к тому же с большим количеством адресов.

"Озвучивались разные варианты, в том числе о том, что можно переименовать конкретный участок улицы Маскавас, а остальное оставить", — пояснил Икстенс, добавив, что пока не запрашивалось мнение жителей улицы Маскавас.

В контексте переименования улицы также существуют известные преграды, например, нормативная база, препятствующая смене названий. Также, по мнению Икстенса, следует учитывать трудности, которые могут возникнуть у жителей этих улиц, если они будут переименованы. В то же время это может создать проблемы для оперативных служб.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Как заявил Икстенс, в любом случае нужно будет считаться с тем, что на переименование улиц потребуются затраты. Например, переименование участка улицы Антонияс, хоть и очень короткого, обошлось бы в примерно 1000 евро. По словам депутата, переименование улиц часто влечет за собой затраты и для юридических лиц, если, например, необходимо приспособить кассы и платежные системы к новым названиям.

Требуется мнение музеев



Рабочая группа также запросила мнение и у других учреждений, в том числе четырех музеев — Национального музея истории Латвии, Музея оккупации, Военного музея, Музея истории Риги и мореходства, а также факультета истории и философии Латвийского Университета (ЛУ) и Национальной комиссии UNESCO. По словам Икстенса, все эти учреждения указали, что в данном случае должны быть четкие критерии.

"То есть не может быть критерия "славянская фамилия", а надо смотреть на заслуги людей. Например, в случае с Анной Саксе встал бы вопрос о том, перевешивает ли ее вклад в литературу ее деяния, будучи членом компартии", — отметил Икстенс.

В силу вышеизложенных соображений принять решение о переименовании улиц в рабочей группе совета непросто, отметил депутат, добавив, что эта рабочая группа политическая, поэтому важна и политическая принадлежность.

Планируется, что окончательное решение этой рабочей группы будет передано в Департамент городского развития, который подготовит проект решения, чтобы после получения заключения от Центра госязыка он был передан в Комитет городского развития. Если его там поддержат, то за проект нужно будет проголосовать на заседании думы.

"Этот бюрократический шаг в данном случае не так сложен, как его политическое согласование", — пояснил политик. По его словам, после первого решения необходимо будет посмотреть, продолжит ли рабочая группа принимать решения по остальным предложениям.

Уже сейчас Икстенс уверен, что переименование улицы Детлавса Бранткалнса будет завершено до конца года. В то же время он надеется, что удастся согласовать переименование еще двух улиц — Валентина Пикуля и Келдиша.

В переименовании трех улиц нет компромисса



В свою очередь, член совета PAC Дидзис Шенбергс указал порталу Delfi, что переименование трех улиц из 15, предложенных PAC, не может рассматриваться как оптимальный компромисс. По его мнению, переименование 15 улиц уже было бы "значительным компромиссом". В этом случае следует различать две категории — названия улиц, затрагивающие правовые аспекты, и те, которые носят скорее нравственный характер. В первом случае Шенбергс ссылается на введение Сатверсме, в котором осуждаются коммунистический тоталитарный режим и его преступления.

"Вопрос русификации является вопросом нравственного характера и здесь, возможны дискуссии, в свою очередь, вопрос об осуждении коммунистического тоталитарного режима носит правовой характер. Именно поэтому в Сатверсме есть введение, именно поэтому это является основным законом государства, и это нормы, которые должны выполняться", — пояснил член совета PAC, указав, что в результате политического компромисса не может быть конфликта с существующими конституционными нормами.

По его словам, осуждение коммунистического тоталитарного режима коснется таких улиц, как улицы имени Паулса Лейиньша и Анны Саксе. По мнению PAC, это правовые вопросы. В то же время Шенбергс заявил, что именно в случае с этими двумя улицами "Рижское городское самоуправление уже давно систематически их не учитывало".

С другой стороны, последствия русификации — улицы, названные, например, в честь Лермонтова или Пушкина — являются, по мнению Шенбергса, вопросам нравственности. "Во время российско-украинской войны есть ли за что здесь восхвалять офицеров Российской империи, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова?", — задал риторический вопрос член совета PAC, добавив, что эти люди не имеют никакого отношения к Риге.

Такие вопросы, которые затрагивают процесс русификации, можно обсуждать с нравственного ракурса, кроме того, PAC также считает, что данная дискуссия необходима в обществе.

Мнения самоуправлений отличаются



Аналогичным образом, PAC также предоставил рекомендации другим латвийским самоуправлениям. Среди прочего в этих рекомендациях упоминается о недопустимости использования в топонимах антропонимов, образованных от имен лиц, входивших в состав правительства Аугуста Кирхенштейна.

Также не допускается использование имен людей, которые были членами бывшего Народного Сейма, членами Президиума Верховного совета СССР или его республик, депутатами Верховного Совета, членами Совета министров, офицерами органов госбезопасности, сотрудниками или военнослужащими, а также офицерами активной службы в вооруженных силах, указали в PAC.

PAC считает своей задачей информировать муниципалитеты, поэтому эти рекомендации были переданы самоуправлениям. До сих пор, например, Ливанская краевая дума, получив информацию о конкретном географическом названии, действовало в соответствии с рекомендациями PAC. То же самое было и в Прейльском самоуправлении.

Однако, Шенбергс не упомянул Даугавпилс, как одно из самоуправлений, готовых к сотрудничеству. Этот муниципалитет пригласил его выступить с докладом о конкретных названиях улиц, связанных с советской властью, 8 августа на заседании Комиссии по градостроительству и окружающей среде. Однако после подключения к встрече в формате Zoom Шенбергса отключили. "Они пригласили меня на заседание, я подготовил доклад. Они настояли, чтобы это было в формате Zoom. Я присоединился к видео-конференции, где меня пригласили в письменном виде высказать мнение. В тот момент, через несколько секунд, не дав и слова сказать, меня отключили от встречи и заблокировали доступ", — рассказал член совета PAC.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Руководительница Департамента городского планирования и строительства Санта Пупиня, которая отключила Шенбергса от заседания комиссии, пояснила порталу Delfi, что Шенбергс был случайно подключен не к тому вопросу повестки дня, поэтому изначально он был отключен, а, когда дело дошло до соответствующего вопроса, председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш ("Согласие") решил не подключать Шенбергса.

На вопрос о том, почему было принято такое решение, она заявила, что не может это комментировать.

"Да, возможно, это отчасти и моя ошибка — я этого не отрицаю. Но это было никоим образом не преднамеренно с моей стороны", — признала Пупиня. Было принято решение Шенбергса больше не приглашать. Пупиня также указала, что после случившегося была попытка извиниться перед ним и объяснить ситуацию, но общения не последовало.

Шенбергс, однако, видит в этом "издевательство над установленным в Сатверсме правами любого гражданина участвовать в работе государственных и муниципальных учреждений". Поэтому член совета PAC допускает, что этот вопрос, учитывая, что Даугавпилс является значимой частью Латвии и вторым крупнейшим городом, должен решаться законом — так же, как и вопрос о памятнике, где вместе с решением Сейма, самоуправления были обязаны демонтировать определенные объекты на их территории.

Минюст пишет новый закон



Министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") сообщил порталу Delfi, что в настоящее время Министерство юстиции разрабатывает новый закон — "О прекращении прославления коммунистического режима и русификации". Это обяжет муниципалитеты до 1 ноября принять хотя бы часть решений о переименовании, а до 1 января следующего года — принять решения по другим топонимам, которые планируется изменить.

По словам министра, этот законопроект основан на непризнании оккупационных режимов и осуждении коммунистического тоталитарного режима, которые закреплены в Сатверсме. "Если это включено во введение Сатверсме, то необходимо также предусмотреть, что недопустимо умаление ценностей национального государства, необходимо осуждать власть коммунистических и тоталитарных режимов, а также Коммунистическую партию Советского Союза", — пояснил Борданс.

Foto: DELFI

Поэтому задачей закона будет искоренение использования топонимов, прославляющих тоталитарный режим, а также тех, которые были созданы для русификации территории Латвии и прославления России. Из этих двух пунктов вытекают технические аспекты, точно определяющие, какие географические названия запрещены, а какие можно переименовывать.

Также перечислены ряд параметров, начиная с мест, названных в честь членов правительства Аугуста Кирхенштейна, или, например, топонимов СССР или его республик. Перечислены и должностные лица, которые работали на советскую власть. Среди них есть депутаты Верховного совета, члены Совета министров, офицеры служб безопасности и вооруженных сил. PAC также участвовал в разработке поправок, поэтому министр выразил благодарность учреждению за проделанную работу.

В контексте будущих поправок планируется, что Кабинет министров издаст положения о критериях определения топонимов, созданных в рамках русификации, с целью прояснения ситуации для самоуправлений. Также планируется, что расходы, возникающие в результате переименования, будут финансироваться из государственного, а не муниципального бюджета. Это сделано для того, чтобы не создавать конфликт интересов и не затягивать процесс, отметил Борданс.

В понедельник, 8 августа, поправки были представлены на заседании по сотрудничеству партий, формирующих правительство. Все партнеры по коалиции с ними согласились, так что политическая поддержка будет достаточной.

Как сообщалось, вопрос смены различных топонимов и сноса памятников стал особенно актуальным после начала войны России против Украины 24 февраля.