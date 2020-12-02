Маски, 2+2, запрет на частные мероприятия и продажу алкоголя по выходным. Новые ограничения: полный список

1 декабря правительство после десятичасовой дискуссии ввело новые ограничения в связи с Covid-19. Режим чрезвычайной ситуации продлен до 11 января 2021 года. Ограничения вводятся постепенно: часть из них вступают в силу 3 и 7 декабря, некоторые — 4 января. Портал Delfi обобщает данные об ограничениях.

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Отвечая на вопрос Delfi, почему ограничения вступают в силу в разные дни, премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что такое решение принято из практических соображений. Учеников 5-6-х классов отправят на удаленное обучение с 7 декабря, так как необходимо время, чтобы школы и родители успели организовать этот процесс. Схожая ситуация и с общественным транспортом.

Правило "2+2" и масочный режим

С 3 декабря в Латвию возвращается правило "2+2" — два метра, два человека. Иными словами, надо соблюдать дистанцию в 2 метра, одновременно могут общаться только два человека.

Иными словами, надо соблюдать дистанцию в 2 метра, одновременно могут общаться только два человека. С 3 декабря маски придется носить во всех помещениях, кроме дома. То есть в том числе и на работе.

То есть в том числе и на работе. До 11 января запрещена работа всех учреждений культуры , выставок и ярмарок, в том числе рождественских. Библиотеки смогут выдавать книги на дом. При соблюдении мер эпидемиологической безопасности могут продолжать работать музеи.

, выставок и ярмарок, в том числе рождественских. Библиотеки смогут выдавать книги на дом. При соблюдении мер эпидемиологической безопасности могут продолжать работать музеи. Запрещены частные мероприятия. Встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Для тех, кто живет один, исключение: им разрешены встречи с представителями еще одного домохозяйства.

Встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Для тех, кто живет один, исключение: им разрешены встречи с представителями еще одного домохозяйства. На похоронах и крестинах вне помещений могут собираться люди в количестве не более десяти и не более чем из двух домохозяйств. Маски обязательны. Исключение — вовлеченный в церемонию персонал, в том числе священники.

В церквях могут находится не более 20% от максимально допустимого количества людей.

Разрешены собрания, шествия и пикеты, но число участников ограничивается 25 лицами. Нужно соблюдать дистанцию 2 метра. За соблюдение правил отвечает организатор.

Образование и хобби

Ученики 1-4-х классов продолжат учиться очно.

продолжат учиться очно. 5-6-е классы с 7 декабря уйдут на удаленный режим.

с 7 декабря уйдут на удаленный режим. При очном обучении персонал в школах должен носить маски. На каждого ученика надо выделять по 3 квадратных метра площади в помещении.

С 3 декабря все работники детских садов должны носить маски.

С 4 января в школах маски надо будет носить всем, то есть и учителям, и школьникам как во время учебного процесса, так и на переменах.

Учебный процесс в высших и профессиональных школах разрешено осуществлять только удаленно. Практические работы разрешено проводить в аудиториях и лабораториях, но только индивидуально — один преподаватель, один студент.

Часть практических занятий по интересам также может проходить очно, но только индивидуально.

Запрещены очные репетиции хоров и духовых оркестров.

Спорт

С 3 декабря очные тренировки разрешены лишь профессиональным спортсменам (члены сборной Латвии, Латвийской Олимпийской сборной и Латвийской Паралимпийской сборной, а также командные тренировки спортивных игр высшей лиги для взрослых).

Другие тренировки разрешено проводить только индивидуально — один на один с тренером.

— один на один с тренером. Тренировки групп до 10 человек разрешены на свежем воздухе. Тенты или другие временные постройки, если у них есть стены, рассматриваются как помещения. Занятия на крытой площадке без стен разрешены.

Магазины и сфера услуг

С 3 декабря в магазинах и местах предоставления услуг на одного посетителя необходимо выделять 15 квадратных метров. Информация о разрешенном количестве людей должна быть вывешена у входа. В небольшие помещения посетители смогут заходить только по одному.

Информация о разрешенном количестве людей должна быть вывешена у входа. В небольшие помещения посетители смогут заходить только по одному. Магазины и поставщики других услуг должны обеспечить, чтобы люди, которые не используют маски или делают это неправильно, не допускались в помещение.

Все магазины и торговые центры, независимо от их общей торговой площади, смогут работать в будние дни по обычному графику.

С 5 декабря по выходным и праздничным дням смогут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости (продуктами питания, гигиеническими товарами и топливом), а также аптеки (в том числе ветеринарные).

(продуктами питания, гигиеническими товарами и топливом), а также аптеки (в том числе ветеринарные). В выходные и праздничные дни в магазинах будет запрещена продажа алкоголя и сигарет.

При условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности смогут работать как парикмахеры, так и мастера маникюра.

Общественный транспорт и граница